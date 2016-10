Wunderglaube

«Es braucht ein Wunder» für ihre Wahl, sagte Mück am Dienstagabend vor den SP-Delegierten – aber sie glaube an Wunder. Darauf hoffen auch SP, Grüne und Basta, die dem roten Duo mit Mück ihre Unterstützung versprachen. Während kaum jemand an Wessels Wiederwahl zweifelt, scheint so Dürrs Sitz leicht ins Wackeln zu geraten. Und Nägelin hat kaum noch Chancen.

Bei 47'000 Wählenden und zehn Kandidierenden grösserer Parteien im ersten Wahlgang sind 3000 Stimmen Vorsprung nicht wenig. Im zweiten Wahlgang mit reduziertem Feld und relativem Mehr sind die Bündnisse noch wichtiger.

CVP und LDP haben indes ihren eigenen Regierungssitz schon im Trockenen, und in ihren Kreisen begrüssen nicht alle den Schulterschluss mit der SVP.

Die FDP ist derweil nicht in Hochform; sie gehörte auch bei der Parlamentswahl zu den Verlierern, während die Linke leicht zulegte.

Überdies dürfte am 27. November die gleichzeitig stattfindende nationale Abstimmung über die Atomausstiegsinitiative alle rot-grünen Stimm- und Wahlberechtigten mobilisieren.