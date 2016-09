1 Es gibt eine Partei, die finde ich super und ich will sonst niemanden wählen.

Das ist die einfachste aller denkbaren Varianten: Nehmen sie die Liste der Partei, die sie wählen wollen, legen Sie sie ins Stimmcouvert, entfernen Sie das Feld mit Ihrer Adresse und ab geht die Post. Natürlich können Sie das Adressfeld auch drin lassen und das Couvert von Hand an die Urne tragen. So gehören Sie zu einem auserwählten Kreis von etwa vier bis fünf Prozent, die noch im Wahllokal wählen.

2 Ich habe eine Lieblingspartei, aber einige der Kandidatinnen und Kandidaten mag ich nicht. Was soll ich nun tun?

Nehmen Sie die Liste Ihrer Partei, streichen Sie jene, die Ihnen nicht passen und legen Sie die Liste ein. Die Partei erhält für die gestrichenen Kandidatinnen und Kandidaten Listenstimmen, die ihr bei der Verteilung der Sitze zu Gute kommen. Die Kandidatinnen und Kandidaten, die Sie gestrichen haben, rutschen aber im parteiinternen Ranking nach hinten.

3 Mein Lieblingskandidat kandidiert in Grossbasel-Ost, ich wohne im Kleinbasel, kann ich ihn wählen?

Nein, das können Sie nicht. Sie können auch Ihren Nachbarn nicht wählen, sollte der in einem anderen Wahlkreis kandidieren. Antreten darf man überall, wählen aber nur in dem Wahlkreis, in dem man angemeldet ist. Aber Sie dürfen natürlich im Wahlkreis ihres Lieblingskandidaten für ihn Werbung machen, er freut sich bestimmt.

4 Ich habe eine Lieblingspartei und da hat es Kandidaten auf der Liste, die ich unbedingt im Grossen Rat sehen will.

Dann müssen Sie priorisieren: Finden Sie Kandidaten, die Sie nicht wählen wollen. Die streichen Sie weg. Nun ersetzen Sie ihre Namen durch die Namen jener, die Sie mehrfach wählen wollen. Das nennt sich kumulieren, solange alle Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste aus der selben Partei stammen. Aber aufgepasst: Egal wie toll Sie jemanden auf der Liste finden, mehr als dreimal dürfen Sie ihn nicht auf die Liste nehmen.

5 Ich habe eine Lieblingspartei, aber mein Göttibueb kandidiert leider auf einer anderen Liste. Kann ich ihn trotzdem wählen?

Natürlich. Sie gehen gleich vor, wie beim Kumulieren: Sie streichen auf der Liste Ihrer Partei drei Kandidaten, setzen den Namen des fehlgeleiteten Göttibuebs dort dreimal ein und so haben Sie Ihrer Freundespflicht Genüge getan. Bedenken Sie dabei allerdings eines: Die Partei des Göttibuebs erhält nun drei Listenstimmen, daran führt kein Weg vorbei. Übrigens, wenn Sie Kandidaten einer fremden Liste auf eine Parteiliste schreiben, haben sie panaschiert. Ihre Partei ist das Bier, der Göttibueb ist das Citro.

6 Wie viele Listen kann ich miteinander mischen?

Grundsätzlich so viele Sie wollen. Allerdings, sind es mehr als drei oder vier, nehmen Sie doch die leere Liste aus dem Couvert. Hier können Sie die Kandidatinnen und Kandidaten Ihrer Wahl eintragen. Vergessen Sie dabei nicht, auch die Nummer hinzuschreiben, damit machen Sie dem Wahlbüro das Leben leichter. Dann geht auch das Auszählen schneller und Sie erfahren rascher, wer gewählt wurde.

7 Wenn ich die leere Liste nehme, wer erhält dann die Listenstimmen?

Wenn Sie die leere Liste mit so vielen Kandidaten ausfüllen, wie Ihr Wahlkreis Sitze im Grossen Rat hat, erhalten die Parteien ihrer Kandidatinnen und Kandidaten eine Stimme pro Kandidatenstimme. Lassen Sie leere Linien vor, dann können Sie zwei Dinge tun: Entweder Sie schreiben oben auf die leere Liste den Namen einer Partei und die Listennummer, dann erhält diese Partei die entsprechende Anzahl Listenstimmen. Oder Sie lassen eine Parteiangabe weg, dann erhält niemand eine Listenstimme, die leeren Linien gehen «verloren».

8 Ich will zwar wählen, kann oder will mich aber für niemanden entscheiden, geht das?

Das geht, auch wenn es etwas schräg ist. Theoretisch können Sie die leere Liste leer lassen und einsenden. Dann haben Sie zwar an der Wahl teilgenommen, aber nicht gewählt. Bürgerpflicht scheinerfüllt.

9 Nun haben wir ein Parlament, aber wie wähle ich dazu noch eine Regierung?

Die Regierung wird im ganzen Kanton ermittelt. Sie haben also sieben Linien auf ihrem Wahlzettel und können diese alle füllen. Dazu können Sie aus 12 Kandidierenden auswählen. Lassen sie Linien leer, dann zählen die weder für einen Kandidaten noch für eine Partei. Aber sie sind wichtig für das absolute Mehr.

10 Wieso absolutes Mehr? Gibt es hier keine Listenstimmen?

Nein. Der Regierungsrat wird nach dem Majorzsystem gewählt. Das heisst, die Anzahl aller Stimmen und die leeren Stimmen werden zusammengezählt und durch Zwei geteilt. Alle Kandidatinnen und Kandidaten, die diese Zahl übertreffen, sind gewählt. Die anderen müssen in einen zweiten Wahlgang am 27. November.

11 Und wie wähle ich den Regierungspräsidenten?

Zuerst einmal müssen Sie die Person, die Sie als Regierungspräsidenten wählen wollen, in den Regierungsrat wählen. Denn als Präsident ist nur wählbar, wer auf dem gleichen Zettel auch als Regierungsrat gewählt wird. Sollte die Wahl erst im zweiten Wahlgang entschieden werden, kann es auch jemand sein, der im ersten Wahlgang bereits in den Regierungsrat gewählt worden ist.

12 Und wann darf ich jetzt endlich wählen?

Das können Sie schriftlich tun, sobald Sie die Unterlagen erhalten und ausgefüllt haben. Das Couvert sollte in den nächsten Tagen bei Ihnen eintreffen. Wollen Sie brieflich wählen, müssen Sie das Couvert bis spätestens am Mittwoch, 19. Oktober, auf die Post bringen. Vergessen Sie das, bleibt Ihnen der Gang an die Wahlurne. Die Wahllokale schliessen am Sonntag, 23. Oktober, um 12 Uhr mittags.

13 Ich habe mein Couvert verloren, was soll ich tun?

Sie können sich bis zum Freitag vor den Wahlen, 16 Uhr, beim Büro für Wahlen und Abstimmungen melden.





Alle Infos gibt es auch noch im Video: