„Stopfe“, aus den Haaren herausbekommen und das ganze Jahr tauchen sie irgendwo in einer Jackentasche oder in den Schuhen wieder auf: „Räppli“. Sie sind in Basel eher negativ konnotiert. Sie können nerven und lästig sein. Dem will Yunhyun Park, Absolventin des Masterstudiums an der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW, mit ihrer aktuellen Arbeit entgegenwirken und ein positives Licht auf die Störenfriede der Fasnacht werfen.

Ihr Konzept steht unter dem Motto der Interaktion: Sie will die Menschen zur Interaktion mit weggeworfenen Material bewegen und so die Ästhetik und das Problem des Abfalls zur Geltung bringen. Dazu hat sie beim Tinguely Brunnen ein Holzgerüst in Form einer offenen Box aufgestellt, an dem sich die Leute ausleben und aus Räppli etwas entstehen lassen können. Der Phantasie und Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Gerade an der Fasnacht wird weggeworfen, was das Zeug hält. Letztes Jahr war sie zum ersten Mal an der Basler Fasnacht dabei und hat gestaunt über die Mengen an Abfall, die von der Strassenreinigung zusammengetragen und weggeworfen wurden.

Die Thematik des Abfalls sollte doch eigentlich gerade an der Fasnacht eine Geltung haben, schliesslich soll die Fasnacht nun UNESCO-Weltkulturerbe werden. Mit dem ansteigenden Abfall-Problem und dem verschlechterten Zustand der Welt befasst sich die Basler Traditionsveranstaltung in diesem Punkt allerdings überhaupt nicht.

Ästhetik des Abfalls

Wie kann man die Menschen dazu ermutigen, sich mit einem Thema oder eben einem Design auseinanderzusetzten? Parks These: Mit Humor, Verspieltheit und dem Auslösen von Emotionen. Deshalb ist auch die Fasnacht der passende Anlass. „Die Basler Fasnacht ist ein riesiger emotionaler Anlass für die Leute hier“, sagt Park. Das Anregen der menschlichen Verspieltheit ist wichtig, um Aufmerksamkeit für ein Design zu erzeugen. Ausserdem sind Design und Kunst nicht nur Objekte der Schönheit und des Luxus.

Es sind Objekte, die von Menschen erzeugt werden und so in deren Verhalten gründen. „Ich möchte zeigen, dass menschliches Verhalten in der Kunst miteinbegriffen ist“, erklärt Park. So kann Kunst und Design, kombiniert mit den Emotionen und der Verspieltheit, ein gutes Medium sein, auf Problematiken wie die des Abfalls aufmerksam zu machen.

Emotionen ansprechen

Um die Menschen emotional anzusprechen, wird die ganze Performance von einer gefühlvollen Melodie begleitet. Diese wird von einer Cellistin gespielt. Leider geht sie neben dem ganzen Guggen-Getöse ziemlich unter. Auch der eurythmische Tanz, der Körper, Seele und Geist integriert, soll zum Anhalten und Hinschauen animieren.

Leider, so scheint es, springt das fasnächtliche Publikum nicht auf non-verbale Vermittlung von interpretationsbedürftiger Kunst an.