Wer vorbestraft ist, keine Niederlassungsbewilligung hat oder Sozialhilfe bezieht, soll nicht mehr eingebürgert werden. Dies fordert die Basler SVP mit der gestern eingereichten Einbürgerungsinitiative. 4818 Unterschriften hat die Partei in rund einem Jahr dafür gesammelt. Die Idee für das Volksbegehren hat sich die Basler SVP in Bern abgeschaut. Dort wurde vor drei Jahren eine vergleichbare Initiative der Jungen SVP mit 56 Prozent Ja-Stimmen angenommen, obwohl alle anderen Parteien den Vorschlag abgelehnt hatten. Entsprechend zuversichtlich zeigte sich die SVP gestern bei der Übergabe der Unterschriften, auch in Basel eine Mehrheit für die verschärften Einbürgerungsanforderungen zu finden.

Allerdings steht die Basler Initiative auf wackligen Füssen. Denn in der kürzlich beendeten Herbstsession hat auch das Bundesparlament das nationale Bürgerrechtsgesetz überarbeitet. Und dabei die meisten Punkte geregelt, welche die SVP nun auflistet. So gibt es künftig klare Vorgaben bei der Einbürgerung, was Vorstrafen, Sozialhilfeunterstützung oder die Niederlassungsbewilligung des Gesuchstellers betrifft. Im Gegenzug sprach sich das Parlament dafür aus, die Einbürgerung für die dritte Generation von Ausländern zu erleichtern. Das neue Bürgerrechtsgesetz soll auf den 1. Januar 2018 in Kraft treten. Da dafür die Verfassung geändert werden müsste, hat das Volk das letzte Wort.

Zulässigkeit ist fraglich

Dadurch dass die meisten Punkte nun auf nationaler Ebene konkret geregelt sind, besteht die Möglichkeit, dass der Grosse Rat die kantonale SVP-Initiative für rechtlich nicht zulässig erklärt. «Diese Frage stellt sich allerdings», sagt Tanja Soland, Präsidentin der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK). Aber auch politisch kann die SP-Grossrätin der Initiative nichts Gutes abgewinnen: «Die SVP schafft Bedingungen, zu denen es keine Ausnahme mehr geben kann.» So werde Personen, die unverschuldet in eine schwierige Situation geraten, etwa Kinder deren Eltern von Sozialhilfe abhängig sind, die Möglichkeit verbaut. Auch dass die SVP definieren will, wie der notwendige «gute Leumund» auszusehen hat, findet Soland problematisch. «Es gibt in meinen Augen keinen Grund, den Spielraum der Einbürgerungskommission zu beschränken», sagt sie.

Auch SVP-Präsident Sebastian Frehner sagt: «Bei gewissen Punkten könnte die Überschneidung mit den Regelungen, die in der Zwischenzeit auf Bundesebene getroffen wurden, ein Problem werden.» Man müsse bei diesen Punkten dann jeweils schauen, ob diese abschliessend geregelt oder ob kantonale Verschärfungen möglich sind.