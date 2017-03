Da war kein Optimist am Werk bei der Lälli-Clique. Aber es war auch schwierig mit Trump, Putin und Erdogan. «Egal, in welche Richtung wir überlegten, am Schluss landeten wir immer bei Krieg und Katastrophe», sagt Sujetobmann und Tambourmajor Lukas Thiele. Die Lälli sind nicht die Einzigen – schwere Themen und dunkle Farben ziehen sich durch den Cortège.

Hinter Lukas Thiele formieren sich die Lälli zu einem imposanten Zug. Schwarze Larven, lumpige Kleider. Viele tragen eine Gasmaske. Leicht und unbeschwert sieht das nicht aus. Zu viert tragen sie die Laterne herbei. Auch bei Tag wirkt das Bild. Jeder kennt es. Es ging um die Welt, ist eine Ikone. Ein Mädchen rennt nach einem Napalm-Angriff auf das vietnamesische Dorf Trang Bang um ihr Leben. Das Foto von Nick Ut wurde zum Symbol für die Schrecken des Vietnamkriegs. Es rüttelte die Menschen wach, führte zu einem Umdenken auf der Welt. «Muesch das wirgligg noonemol gseh?», wollen die Lälli wissen.

Das Sujet der Clique ist eines der düstersten dieses Jahr. Eigentlich sollte es noch düsterer werden, sagt Thiele. Der Künstler war der Meinung, dass es vielleicht wieder einmal einen Weltkrieg brauche, damit die Menschen aufwachen. «Als Sujet war uns diese Aussage aber zu stark», sagt Thiele. Deshalb einigten sich die Lälli auf: «Mensch, was machsch?!» Und fragen in der Unterzeile: «Muesch z eerscht s Entsetze kenneleere, zem Friide kenne schetze z leere?» Die Clique will die Konsequenzen aufzeigen, die menschliches Handeln haben kann.