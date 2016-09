Ab in die Röhre

1904 fand ein Torfstecher die Mumien in einem Moor in Nordostholland. Moorleichen kamen in ganz Europa immer wieder zum Vorschein – der Fund von Weerdinge aber sei eine «Sensation», sagt Vincent van Vilsteren. Paarweise habe man sonst nirgends Moorleichen gefunden. Van Vilsteren ist der Kurator des Museums in Assen, wo die Männer von Weerdinge zu Hause sind.

Unter seiner Leitung versuchten Wissenschafter aus Italien, England, Deutschland und der Schweiz am Montag in Basel, den zwei ledrigen Hautschläuchen noch unbekannte Geheimnisse zu entlocken. Zu diesem Zweck erstellten die Forscher im Computertomografen (CT) eine 3-D-Rekonstruktion und untersuchten die Organe mit einem Endoskop: Das schlauchartige Instrument, das in den Körper eingeführt wird, ist mit Kamera und Werkzeugen zur Entnahme von Gewebeproben ausgestattet.

Opfer eines Ritualmords?

Unter anderem interessieren sich van Vilsteren und Co. für die Todesursache der Männer. Es ist gut möglich, dass sie ermordet wurden: Laut van Vilsteren weiss man von der Hälfte aller Moorleichen, dass sie Opfer eines Ritualmords waren oder im Kampf starben. An den Überresten der Weerdinger Mumien sind Anzeichen von Stich- und Schnittverletzungen zu erkennen.

Erstochen, erhängt, durchgeschnittene Kehle – alles möglich, aber auch alles Spekulation. Van Vilsteren sagt: «Die Verletzungen könnten auch 1904 entstanden sein», und fügt spasseshalber an: «Beim Inlineskaten sind die Männer aber bestimmt nicht gestorben.»