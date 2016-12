Ergriffen schaut Josef auf das Bündel Stroh, das vor ihm liegt. Neben ihm seine Frau Maria, die in Tücher gehüllt sich ihre Hand ans Herz führt, ungläubig des Wunders, das soeben geschah. Ein Esel, ein Ochse und ein Lamm umsäumen das Strohbündel und beugen ihre Köpfe gespannt darüber, gierig, einen Blick zu erhaschen. Zu sehen gibt es jedoch nichts – Jesus fehlt.

Die grösste Weihnachtskrippe der Stadt befindet sich nämlich erst in der Endphase des Baus. Bald wird jedoch auch das Christkind seinen Platz einnehmen, und so die Szene vervollständigen. Den letzten Schliff gibt ihr Carlo Florio, der Schöpfer der Weihnachtskrippe. Seit zwei Monaten bastelt und werkelt der gebürtige Italiener jeden Tag an der Fertigstellung der Krippe, die eine Länge von sechs Metern und ein Breite von zwei Metern aufweist. Und dies nicht zum ersten Mal. Bereits als Kind liebte der 73-Jährige das Krippenbasteln und half jedes Jahr fleissig mit. «Bei uns zu Hause in Italien war das Krippenbasteln eine wichtige Tradition, jede Familie bastelte eine Krippe», erzählt Florio. Er hat den Brauch in die Schweiz mitgenommen und stellt seither jährlich eine neue Szenerie auf die Beine. «Die Figuren verwende ich mehrmals, aber die Landschaft der Krippe sieht jedes Jahr anders aus.»

Viel Schweiss und Material

Denn zu sehen gibt es noch viel mehr als nur Maria und Josef und das heilige Kind. Die Krippenlandschaft beherbergt beinahe 200 Figuren. Strickende Mädchen, töpfernde Mütter, webende Frauen, Männer, die Bastkörbe flechten, Väter, die Früchte und Gemüse schälen: Die Krippe gibt Einblick in die Behausung von Familien und deren Tätigkeiten. Neben menschlichen Figuren tummeln sich auch Schafe, Esel, Kamele, Hunde und Ochsen im Bild, welche die Menschen begleiten.

Auf der rechten Seite der Krippe erhebt sich ein Berg, der von Häusern und Stallungen übersät ist. «Diese baue ich aus Holz und Styropor», erklärt der leidenschaftliche Hobbybastler. Es sei am einfachsten und billigsten für die Herstellung des Hintergrunds. Auch Gips setzt der Hobbybastler gerne ein. Das Material kann Florio teilweise aus seinem ehemaligen Arbeitsbetrieb beziehen. Oftmals kriegt er auch Unterstützung von Familien und Freunden – denn jeder kennt Florios Krippe.

Und diese sieht nicht nur schön aus, sie ist auch voller Bewegungen. So schiebt der Bäcker seine Brote immer wieder in den Ofen, oder die Waschfrau reibt ein Kleidungsstück über das Waschbrett. Auch Wasser fliesst und sprudelt in der grossen Krippe. Florio montiert die ganze Elektronik selbst, auch wenn dies seinen Preis hat. «Es ist ein teurer Spass, aber das ist mir egal. Ich baue die Krippe mit Liebe.»

Ernste Themen aufgegriffen

Dieses Jahr findet man aber nicht nur eine wohlig weihnachtliche Szene. Denn Florio greift auch aktuelle und ernste Themen in seiner Krippenproduktion auf. Am rechten Rand befindet sich ein verrosteter Drahtzaun. Dahinter ein zerstörtes, baufälliges Gebäude in Schutt und Asche.

Bilder, die dem Betrachter bekannt vorkommen. Für diejenigen, die es nicht einordnen können, steht es auf der Wand geschrieben: Aleppo. Florio will mit diesem Bild auf die Tragödien aufmerksam machen, die in der Welt vor sich gehen und zu deren Ende aufrufen. «Die ganze Welt braucht Frieden, das will ich den Menschen mit meiner Krippe zeigen.»

Die Krippe ist öffentlich zugänglich und steht an der Klingentalstrasse 82 in

Basel.