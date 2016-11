Das soll in Zukunft nicht mehr zwingend so sein, findet die Gruppe «Offene Moschee Schweiz». Sie hat den Anlass organisiert und setzt sich für einen fortschrittlichen Islam in der Schweiz ein (siehe Infobox). Sie wünscht sich, dass Frauen, Männer, Kinder, homo- und heterosexuelle Menschen gemeinsam beten können.

Kritik aus traditionellen Kreisen

Das gefällt nicht allen Muslimen. Nicht alle möchten, dass Frauen und Männer miteinander und nebeneinander beten oder das Gebet von einer Frau geleitet wird. Nach dem letzten Gebet, das sie in Bern organisiert hatten, gab es viele negative Rückmeldungen: «Man warf uns vor, wir würden den Islam verwässern, einen ‹Islam light› wollen, und einige fragten auch sarkastisch, ob sie gleich noch eine Flasche Wein zum Gebet bringen sollen», sagt Jasmin El-Sonbati, Initiantin der Gruppe «Offene Moschee Schweiz».

Ihr ist es wichtig, dass die Gruppe bekannt wird, denn nur so könne sie wachsen: «Und es gibt neben Kritik auch Rückmeldungen von Leuten, die sich genau einen solchen Islam wünschen. Das bestärkt uns.»

Vielfalt als Bereicherung

In der Kirche begrüsste Monika Hungerbühler, die Co-Leiterin der Offenen Kirche Elisabethen, die Gäste. Sie freue sich, alle an «diesem Ort der Gastfreundschaft» zu empfangen. Sie betonte, dass hier alle «einfach Menschen» sind – unabhängig davon, an welchen Gott sie glauben.

Die Ansprache, arabisch Chutba genannt, war auch auf Deutsch. Jasmin El-Sonbati stellte die beiden Koran-Verse vor, die während des Gebets rezitiert werden. Beide handeln von der menschlichen Vielfalt. «Denn auch wenn die einzelnen Religionen sich in ihren äusseren Formen unterscheiden, haben sie letztlich einen gemeinsamen Ursprung im einen Gott, der diese Vielfalt als Bereicherung für die Menschen will», sagte El-Sonbati.

Diese Vielfalt als verbindendes und nicht als trennendes Element zu sehen, darum ging es den Veranstaltern mit ihrem Gebet. Sie lasen den Koran, um im Dialog ein konstruktives Miteinander aller Religionsgemeinschaften zu fördern. Ein Miteinander, das in der heutigen Zeit und genau ein Jahr nach dem Anschlag auf die Konzerthalle «Bataclan» in Paris nötiger ist denn je.

Auf die Chutba folgte das eigentliche Gebet. Einige Muslime legten ihren farbigen Gebetsteppich vor dem Koran auf den Boden, zogen die Schuhe aus. Auch Asmaa Haefliger ist aufgestanden, hat ein Tuch über ihre braunen Locken gelegt. Das macht sie immer so, wenn sie betet.

Sie steht neben den Koran, blickt nach oben, hält die Hände neben die Ohren und rezitiert die Fatiha, die Eröffnungssure des Korans. Wer kein Arabisch kann, versteht ab jetzt kein Wort mehr, kann entweder der ausgeteilten deutschen Übersetzung folgen oder einfach ihrer schönen Stimme lauschen, dem singenden Klang der Sprache.

Die betenden Muslime verneigen sich vor Allah, knien auf dem Teppich nieder, erheben sich wieder. Es ist ein ungewohntes Bild in der Umgebung einer Kirche – aber ein sehr schönes.

Ein Gefühl wie zu Hause

Asmaa Haefliger strahlt nach dem Gebet: «Ich habe mich sehr wohl gefühlt hier, wie zu Hause», sagt sie. Sie schätzt den Mut der Verantwortlichen, die sie als Gäste in der Kirche empfangen haben. Haefliger hat zum ersten Mal als Vorbeterin ein solches Gebet geleitet. Normalerweise betet sie zu Hause, zusammen mit ihren Töchtern.

Ihr ist es nicht so wichtig, ob ein Imam oder eine Imamin vor ihr steht: «Wichtiger ist, dass wir zusammen beten und die Menschen realisieren, dass wir alle gleich sind und zusammenhalten müssen.» Das wünscht sich auch Jasmin El-Sonbati. Der Islam als religiöse Gemeinschaft müsse sich öffnen: «Es muss nicht jeder an einem solchen Gebet teilnehmen, aber wir möchten als Teil des Islams akzeptiert werden.»

Ob es wieder einmal ein muslimisches Gebet in der Offenen Kirche Elisabethen geben wird, lässt Monika Hungerbühler offen: «Es war als einmaliger Anlass geplant.» Aber sie sei von verschiedenen Seiten gefragt worden, ob es das wieder einmal gebe.