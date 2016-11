Das Handy-Foto ist leicht verwackelt und düster – aber trotzdem ist das Tier mit glänzendblauer Flügel-Oberseite, oranger Brust und kräftigem Schnabel eindeutig als Eisvogel erkennbar. Fotografiert wurde der seltene Vogel am Wochenende mitten in einem Innenhof im Basler St. Alban-Quartier, als er auf einem Kirschbaum-Ast sass und sich offenbar für den kleinen Weiher mit Goldfischen interessierte.

Die Vogelwarte Sempach schätzt den Bestand auf rund 300 Brutpaare in der Schweiz. Damit gehört er auf die Rote Liste «verletzlicher Bestände», wie Biologe Michael Schaad auf Anfrage sagt. In der Region Basel einen der seltenen Vögel zu sehen, sei nicht ausgeschlossen. «Eisvögel halten sich im Winter gerne an grösseren, eisfreien Weihern, Seen und Fliessgewässern auf. Dazu gehört bei Basel auch der Rhein, insbesondere die Birsmündung, die Lange Erlen sowie der Zolli.» Dass ein Eisvogel an einem kleinen Teich in der Mitte der Stadt auftaucht, sei hingegen «aussergewöhnlich» und «ein tolles Erlebnis», sagt Schaad.