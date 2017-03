Malayka, die Jungen würden sagen: Die Elefantenanlage ist ein richtiger Funpark geworden. Was gefällt Ihnen am besten?



Malayka: Ich entdecke jeden Tag etwas Neues. Kann mich mit Schlamm einreiben oder ein Bad nehmen. Das ist wie Wellness. Auch Essen finde ich überall. Das kommt mir als jemand, der sehr gerne isst, natürlich gelegen.



Die letzten Jahre auf der Baustelle waren entsprechend stressig, nehme ich an. Haben Sie deshalb ein paar Falten mehr im Gesicht?

Oh ja! Diese Bauarbeiter und dieser Lärm die ganze Zeit. Das macht einen fertig. Ich bin froh, haben wir endlich unsere Ruhe. Auf der neuen Anlage haben wir auch viel mehr Platz und stehen uns nicht mehr im Weg.



War das ein Problem?

Ich habe mich ab und zu genervt. Ich bin eher der gemütliche Typ und stehe gerne stundenlang in der Sonne. Wenn ich aber dauernd aus dem Weg muss, weil meine Kolleginnen vorbei wollen, kann ich einfach nicht entspannen. Das ist jetzt viel besser. Ich kann gehen und stehenbleiben, wo ich will.