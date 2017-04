Ärger, Enttäuschung und sehr viel Unsicherheit – so könnte man das Ergebnis einer nicht repräsentativen Strassenumfrage zu den bevorstehenden französischen Präsidentschaftswahlen zusammenfassen, welche die bz gestern Vormittag in Saint-Louis und Huningue gemacht hat. Die Skandale wie um den bürgerlichen Kandidaten Fillon und ein Wahlkampf, bei dem es wenig um Inhalte, aber viel um persönliche Attacken geht, zeigen Wirkung.



Viele wissen beim besten Willen nicht, für wen sie am ersten Wahlgang am 23. April stimmen sollen – und das gerade mal anderthalb Wochen vor den Wahlen. Symptomatisch ist, dass die elf Plakatwände, die seit Freitag vor der Mairie von Huningue aufgestellt sind, gestern noch leer waren. Offiziell begonnen hat die Plakat-Kampagne diesen Montag, aber eilig hat es niemand.

«Sie gehen uns auf die Nerven»

Zumindest im Fernsehen ist das anders. Eine ältere Dame ist aufgebracht, als sie auf die Wahlen angesprochen wird: «Sie gehen uns auf die Nerven. Ich kann das nicht mehr hören. Jeden Tag im Fernsehen die Wahlen.» Ein Herr, Mitte 60, hält erst gar nicht an, aber verkündet, dass er die Abstimmung boykottieren wird.



Ähnlich äussert sich ein Mann (63) aus Saint-Louis: «Ich bin total enttäuscht. Man müsste die Wahlen annullieren, für Ordnung sorgen und in sechs Monaten noch einmal von vorne anfangen.» Er bezeichnet sich als überzeugten Anhänger des ehemaligen gaullistischen Präsidenten Chirac. Am Wahlwochenende fährt er nach Österreich, wählen geht er nicht.

Wahlverweigerung ist Ausnahme

Diese Wahlverweigerung ist allerdings eher die Ausnahme. Fünfzehn Personen haben sich auf ein Gespräch mit der bz eingelassen – die meisten wollen wählen gehen. «Das Wahlrecht ist schliesslich hart erkämpft worden», argumentiert Bruno Lusy (59) aus Village-Neuf. Dabei wisse der Normalbürger nicht, woran er sei. «Die Politiker müssten als Beispiel vorangehen, um glaubwürdig zu sein» betont Lusy, der auch vorschlägt, dass das Volk über die Bezahlung der Politiker entscheidet.



Gerade mal zwei von elf Männern, mit denen die bz geredet hat, waren bereit, mit ihrem vollen Namen in der Zeitung zu stehen und mit Foto schon gar nicht. In der Regel befürchteten sie Nachteile oder hatten Angst. Die vier Frauen waren beherzter: Den Namen gaben sie immer an und auch für ein Foto waren drei bereit. «Viele meiner Bekannten wissen nicht, wen sie wählen sollen. Manche wollen es aber mit Marine Le Pen versuchen, damit Bewegung in die verfahrene Lage kommt», berichtet Mathilde Roth (31) aus Saint-Louis.