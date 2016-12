Basel-Stadt erhält ein Veloverleihsystem. Noch vor zwei Jahren lehnte die Basler Regierung die Idee ab. Diese Woche schwenkte sie überraschend um, wie die „Schweiz am Sonntag“ berichtet. Wer die Stationen mit den Mietvelos betreibt, ist gegenwärtig offen.

Der Regierungsrat will mit einem Anbieter aus der Privatwirtschaft zusammenarbeiten. Dafür sieht er eine Gesamtdienstleisterausschreibung vor. Allerdings will die Regierung die Entwicklung in anderen Städten abwarten.

Sowohl in Zürich als auch in Bern blockieren Beschwerden von unterlegenen Mitbewerbern die Pläne eines Veloverleihs. Die Urteile des Bundesgerichts sind hängig.