Hysni Beqiri steht vor dem grössten Kampf seines Lebens. Was in der Biografie vieler nach einer Floskel klingt, trifft für ihn wortwörtlich zu. Am 10. Dezember tritt er als einziger Schweizer bei Glory, der grössten Kickboxing-Liga der Welt, an. In einem Viermann-Turnier wird der nächste Titelherausforderer im Leichtgewicht ermittelt. Gewinnt er den Halbfinal, muss er am gleichen Abend also gleich nochmal zum Final antreten. Die Gelegenheit, in der Kampfsportwelt für Aufsehen zu sorgen, könnte für ihn nicht besser sein. Schliesslich handelt es sich beim Event in Oberhausen um den meist erwarteten Kickboxanlass seit Jahren.

Ende November sitzt der 27-Jährige entspannt im Eingangsbereich des Superpro Sportcenter, dem Trainingsstudio seines älteren Bruders Shemsi. Das Gym befindet sich in einer ehemaligen Lagerhalle auf dem Basler Dreispitz-Areal, versteckt hinter einer alten Holzschiebetür. Die Szenerie erinnert an die Kulissen bekannter Kampfsportfilme. «Im August hat mir Shemsi versprochen, dass die Chance zustande kommen wird», sagt Beqiri. Obwohl er erst noch Zweifel hegte, stürzte er sich in eine harte Vorbereitung. Zwei Mal pro Tag trainierte er rund drei Stunden, während sein Manager und Trainer Shemsi Beqiri die Details einfädelte.

«Meine Fitness ist jetzt auf dem Höhepunkt und der Körper merkt langsam, dass er müde wird», sagt Beqiri. In den letzten zwei Wochen vor dem Kampf geht es darum, die Form zu halten, den Körper wieder regenerieren zu lassen und genau auf die Diät zu achten. Um die maximale Kraft beim erlaubten Leichtgewichts-Limit von 70 Kilogramm zu erreichen, spielt die richtige Ernährung eine entscheidende Rolle.