Der Aufschrei war gross. Anfang November hatte die Post mitgeteilt, dass sie die Basler Hauptpost in der Innenstadt schliessen will. Begründet wurde die Absicht mit schwindender Nutzung und hohem Defizit der Filiale. Dazu würden auch die hohen Mietkosten beitragen. Kurz und gut: 2018 soll die Hauptpost ihre Tore schliessen.

Die Basler Regierung war gar nicht einverstanden. Umgehend kündigte sie Widerstand an. Immerhin handle es sich bei der Hauptpost um «ein Wahrzeichen von Basel mit grossem emotionalen Wert und für die Innenstadt wichtigen Funktionen». Sobald der Schliessungsentscheid bei der Basler Regierung eintrifft, wolle sie ihn anfechten. Vereine, Verbände und Parteien äusserten ihren Unmut. Die SP rief gar zur Demonstration auf.

Thema längst nicht abgeschlossen

Der heftige Widerstand scheint Spuren hinterlassen zu haben: «Das Thema ist noch lange nicht abgeschlossen», betont Mathias F. Böhm. Der Geschäftsführer von Pro Innerstadt Basel ist an laufenden Gesprächen beteiligt. Und er zeigt sich zuversichtlich: «Ich glaube an eine Lösung, bei welcher die Post an ihrem heutigen Standort bleibt.»

Offiziell hatte sich der gelbe Riese bislang unbeeindruckt gezeigt. Aber auch von der Post selber werden intensive Gespräche hinter den Kulissen bestätigt. Bisheriges Ergebnis: Die Schliessung ist alles andere als in Stein gemeisselt. Noch hat Christoph Brutschin denn auch keinen schriftlichen Schliessungsentscheid erhalten. Der Kanton stehe mit der Post weiter im Gespräch, «um künftige Möglichkeiten für Gebäude und Postbetrieb zu beleuchten», erklärt der SP-Wirtschaftsdirektor.

Auch Post-Sprecherin Jacqueline Bühlmann bestätigt, dass noch keine definitiven Entscheide gefallen seien: «Die Post möchte sich die notwendige Zeit nehmen, um die Gespräche mit Behörden und lokalen Interessengruppen zu führen, bevor sie konkrete Entscheidungen trifft.» Derweil gehen die Abbaupläne weiter. Ende Oktober hatte der Post-Konzern angekündigt, in den nächsten vier Jahren bis zu 600 weitere Poststellen schliessen zu wollen. Insgesamt 1200 Mitarbeitende könnten davon betroffen sein.

Allenfalls kleiner, aber moderner

So weit aber muss es in Basel nicht kommen. Zwar sei allen Gesprächspartnern klar, dass die Hauptpost in ihrer heutigen Form längerfristig nicht weitergeführt werden könne. «Die Zahlen sind deftig», meint ein Beteiligter. Dennoch zeige sich die Post gesprächsbereit. Auch die Konzernspitze habe erkannt, welch grosse Bedeutung die Basler Hauptpost für die Stadt habe.

«Noch ist alles möglich», versichert Böhm. Es würden in die verschiedensten Richtungen Überlegungen gemacht. «Wir wollen gemeinsam eine Lösung finden.» Möglich sei, dass die Post am jetzigen Standort bleibe – aber in einer etwas kleineren, moderneren Form. «Das könnte eine Lösung sein, die den Kunden sogar entgegenkommt», zeigt sich der Pro-Innerstadt-Geschäftsführer optimistisch. Und er geht noch einen Schritt weiter: «Aus heutiger Sicht glaube ich an eine Lösung für die Hauptpost – gemeinsam mit der Post.»