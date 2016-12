Über fünf Jahre ist es her, aber der mutmassliche Täter beim Fluglotsenmord vom April 2011 auf dem Euro-Airport (EAP) ist weiter auf der Flucht. Nun hat die EU-Polizei Europol den Franzosen Karim Ouali in einem elektronischen Adventskalender der besonderen Art zur Fahndung ausgeschrieben.

Strassen sicherer machen

«Helfen Sie uns, Europas Strassen für die Weihnachtszeit sicherer zu machen», heisst es über dem Kalender, der seit Anfang Dezember mit der Website www.eumostwanted.eu verlinkt ist. Diese besteht seit Ende Januar 2016 und auf ihr werden rund 60 Personen aufgrund schwerer Straftaten gesucht. «Jedes Mitgliedsland darf zwei gesuchte Personen einstellen und diese, wenn jemand gefasst wird, erneuern», sagt Jan Op Gen Oorth, Europol-Mediensprecher. Seit dem Aufschalten des Adventskalenders habe der Traffic auf der Website «most wanted», die Meistgesuchten, massiv zugenommen.

Der Kalender geht bis zum 23. Dezember, das Fensterchen von Heiligabend fällt aus. Das vom Samstag, 10. Dezember, ist Ouali gewidmet. Verdächtig ist er, weil er selber seit Oktober 2010 als Fluglotse auf dem EAP arbeitete, wie die elsässischen Tageszeitungen berichten. Am Morgen des 27. April 2011 wurde ein Fluglotse im 11. Stock des Towers in einer Blutlache tot aufgefunden. Ouali war an diesem Tag krank geschrieben, soll aber am gleichen Morgen seine Kollegen bedroht haben und mit seinem elektronischen Badge im gut gesicherten Flughafentower gewesen sein. Das Opfer wurde mit einer selbst hergestellten Axt getötet.

Handy in Schweiz geschickt

Ouali verschwand am gleichen Tag und soll ein Handy in die Schweiz geschickt haben, um die Fahnder auf eine falsche Spur zu setzen. Danach habe er mehrere Autos unter falschem Namen gemietet. Eines sei ein halbes Jahr später bei Lyon gefunden worden.

Von dem mutmasslichen Täter fehlt jede Spur. Im Kalender sind zwei Fotos von Ouali und seinen Tattoos zu sehen. Ausserdem erfährt man, dass er 40 Jahre alt ist, in einem seiner Autos eine Joker-Spielkarte gefunden wurde und er seinen Fluglotsen-Kollegen mit einer Axt umgebracht habe. «Es ist wichtig, dass auch der normale Bürger diese Informationen bekommt und nicht nur unsere Zielfahnder», so Op Gen Oorth.

Europol besteht aus den 28 EU-Mitgliedsstaaten, arbeitet aber auch mit assoziierten Drittstaaten wie Norwegen, Island, Australien, Kolumbien und natürlich der Schweiz zusammen. «Sie kann bei grenzübergreifenden Fragen Anfragen stellen.» Der Sitz von Europol ist in Den Haag. Von den 1000 Mitarbeitern sind ein Viertel Verbindungsoffiziere. Das macht Sinn, weil Europol mit 700 unterschiedlichen Polizeiorganisationen zusammenarbeitet.

Europäische Strafbefehle für alle

Für sämtliche als «most wanted» ausgeschriebene Personen lägen europäische Strafbefehle vor, fährt Op Gen Ooort fort. Festgenommen wurden seit Januar 25 Personen, bei zehn war dies auf die Website zurückzuführen. Bei der letzten hat der Adventskalender zum Erfolg geführt. «Es handelte sich um einen Portugiesen, der eine Straftat in Grossbritannien begangen hat und in den Niederlanden verhaftet wurde», berichtet der Mediensprecher.

Karim Ouali aber wird noch gesucht. Er stammt aus Paris, wohnte zur Tatzeit aber in Saint-Louis. In seiner Wohnung fand die Polizei Tarotkarten um eine Buddha-Statue gelegt, ein verdrehtes Kreuz sowie Texte zu Verschwörungstheorien. Die elsässischen Zeitungen verweisen auf Arbeitskollegen, nach denen er unter Verfolgungswahn litt. Laut Polizeiangaben sei er hoch intelligent. Seine Ausbildung zum Fluglotsen absolvierte er 1999 in einer nationalen spezialisierten Schule.