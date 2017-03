Herzog hatte bereits im Rahmen der USR III angekündigt, den Steuer-Freibetrag für natürliche Personen erhöhen zu wollen. Weiter sollen die Kinder- und Ausbildungszulagen erhöht und mehr Geld für die Prämienverbilligungen bereitgestellt werden. An diesen Eckpunkten will Herzog auch im Rahmen der neuen Steuerreform festhalten. Allerdings will die Finanzdirektorin abwarten, wie die künftige Steuerreform genau aussehen soll. Sie setze sich auch auf Bundesebene für eine rasche und verbesserte Vorlage ein.