Eva Herzog kann nur den Kopf schütteln: «Die Vorwürfe von Christian Levrat sind schlicht falsch», stellt die Basler SP-Finanzdirektorin klar. Der Präsident der SP Schweiz hatte Herzog im «Sonntagsblick» öffentlich für ihren Einsatz für die Unternehmenssteuerreform III kritisiert – eine Vorlage, welche die Sozialdemokraten vehement bekämpfen. Auf den Druck aus dem Ausland sollen bisherige Steuerprivilegien von Unternehmen abgeschafft werden. Gleichzeitig will der Bund international akzeptierte steuerliche Abzüge für Firmen einführen. Unter dem Strich bleiben Steuerausfälle. Die Schätzungen reichen von 1,2 bis 2,7 Milliarden Franken.

Das will die Linke unbedingt verhindern – mit einer gewichtigen Ausnahme: In ihrer Rolle als Vizepräsidentin der kantonalen Finanzdirektorenkonferenz trat Herzog kürzlich sogar mit Finanzminister Ueli Maurer an der Eröffnung des Abstimmungskampfes auf. Das stösst den Sozialdemokraten sauer auf. «Viele Leute aus der Partei sind verärgert», liess sich SP-Sprecher Michael Sorg kürzlich in der bz zitieren. Immerhin hatte die Partei die Abstimmung vom 12. Februar 2017 zu einem ihrer Schlüsselanliegen erklärt. Mehrere Parlamentarier sollen sich bei Levrat gemeldet haben, damit dieser Herzog endlich stoppe. Solche Einsätze schadeten der Partei.

Herzog: Aussagen sind falsch

Und Levrat hat nun mit öffentlicher Kritik an Herzog reagiert: «Ich erwarte von ihr, dass sie in Zukunft der Bevölkerung erklärt, warum wir Roche und Novartis Hunderte von Millionen schenken sollen, während die Krankenkassenprämien auch dieses Jahr wieder um fünf Prozent steigen», sagte er

zum «Sonntagsblick». Werde die Reform angenommen, werde der Mittelstand die milliardenschweren Steuerausfälle mit höheren Steuern und Leistungsabbau ausgleichen müssen. «Und zwar in Basel genauso wie im ganzen Land», sagt der SP-Chef.

Diese Kritik lässt Herzog, die massgeblich an der Vorlage mitgearbeitet hat, nicht auf sich sitzen: «Was Levrat sagt, ist nicht korrekt», erklärt sie. «Nicht umsonst stehen die Kantone hinter der Vorlage. Offenbar müssen wir noch Aufklärungsarbeit leisten.» Es stimme schlicht nicht, dass Unternehmen wie Novartis oder Roche bei einer Annahme der Vorlage von Steuergeschenken profitieren würden. Vielmehr bleibe die Belastung für bisher privilegierte Steuergesellschaften in etwa gleich oder steige sogar. Wenn es zu Entlastungen komme, dann bei heute ordentlich besteuerten Firmen, also insbesondere bei den KMU.

Ausserdem: Die Schweiz müsse reagieren. Die heutigen Statusgesellschaften würden vom Ausland schlicht nicht mehr akzeptiert. Zwar habe dies Steuerausfälle zur Folge. Die jetzige Vorlage aber halte sie möglichst gering. Die Kantone hätten während des politischen Prozesses herausgeholt, was möglich gewesen sei. «Und wenn wir gar nicht reagieren, könnten wir zahlreiche Arbeitsplätze verlieren. Dieses Risiko kann ich nicht verantworten», betont Herzog.

Herzog beisst intern auf Granit

Aller Argumente zum Trotz: Bisher hat Herzog in ihrer eigenen Partei kaum überzeugen können. «Unter den gegebenen Umständen hat sie zwar für Basel-Stadt eine Top-Vorlage ausgearbeitet», lobt die Basler SP-Präsidentin Brigitte Hollinger. Andere Kantone dagegen würden angesichts der hohen Steuerausfälle «unter die Räder kommen». Dagegen wehre sich die SP. Zwar habe die Kantonalpartei noch keine offizielle Parole beschlossen, persönlich aber sei sie klar gegen die Reform, verrät Hollinger. Ähnlich sieht das Silvia Schenker: «Ich gehe davon aus, dass die Basler SP das Referendum gegen die Vorlage unterstützen wird, erwarte aber intensive Diskussionen», sagt die SP-Nationalrätin. «Einige werden sich sicher hinter Eva Herzog stellen.»

Herzog ist bewusst, dass sie auch in der Basler SP keinen einfachen Stand haben wird. «Bisher habe ich aber aus der SP noch keine bessere Alternative gehört», betont sie. «Noch immer fehlt mir von der SP ein Plan B.» Werde die Reform abgelehnt, starteten die Arbeiten praktisch wieder bei Null.