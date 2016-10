Eymann kriegt kein Ruhegehalt

Kein Ruhegehalt erhält mit Christoph Eymann der amtsälteste Regierungsrat, der nach 16 Jahren zurücktritt. Das liegt nicht etwa an der Entschädigung, die er als Nationalrat bezieht. Vielmehr hat er das Pensionsalter bereits erreicht und bezieht die ordentliche Pension. Richtig Kasse machen könnte dafür Eva Herzog, regierte sie in der neuen Legislatur nicht mehr mit. Das Gesetz sieht nur für jene Regierungsräte die maximale Bezugsdauer von zehn Jahren vor, die im Alter von 55 Jahren aus der Exekutive austreten und mindestens zwölf Jahre dabei waren. Beide Kriterien erfüllt Herzog. Sie erhielte mit 171 000 Franken dasselbe Gehalt wie Morin, allerdings während zehn Jahren.

Mit weniger Ruhegehalt und vor allem mit einer deutlich kürzeren Bezugsdauer müsste Baschi Dürr vorliebnehmen. Beriefen ihn die Wähler nach nur vier Jahren nicht mehr in die Regierung, bekäme er während eines Jahres und zehn Monaten ein Ruhegehalt von rund 167 000 Franken. Hätte er einen Tag später Geburtstag, bekäme er es nur während anderthalb Jahren. Der Grund: Ruhegehalt gibt es für Ex-Magistraten ab dem ersten Tag der neuen Legislatur. Sie beginnt am 8. Februar 2017, wenn der Grosse Rat erstmals in neuer Zusammensetzung tagt. Dürr wird einen Tag vorher, am 7. Februar, 40 Jahre alt und hätte dadurch Anrecht auf eine etwas längere Bezugsdauer. Was ihn wohl kaum über eine Abwahl hinwegtrösten würde.