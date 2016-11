Was Ihr Nach-Nachfolger Baschi Dürr morgen die Wiederwahl kosten könnte, haben Sie initiiert. Fühlen Sie sich wegen der Dienstwagen-Privilegien für Polizeikader schuldig?

Nein. Es gibt übrigens schon ältere Weisungen. Ich war immer ein Politiker, der zu seinen Entscheiden steht. Es wurde in dieser Sache so viel Falsches geschrieben, dass ich diese Gelegenheit gerne nutze, um das mal klarzustellen: Ja, ich habe eine Weisung des damaligen Polizeikommandanten visiert, die es zwölf Pikettoffizieren erlaubte, den Dienstwagen für kurze private Fahrten sowie den Arbeitsweg zu nutzen. Bedingung: Sie mussten die gefahrenen Kilometer fein säuberlich in einem Büchlein festhalten und bezahlen, was auch kontrolliert wurde. Es war keine Rede davon, dass die Luftlinie anstatt die effektiv gefahrenen Kilometer berechnet wurden. Und es ging wirklich nur um jene, die den anstrengenden und einschränkenden Pikettdienst leisten mussten. Ich weiss, wie das ist, habe ich doch als junger Staatsanwalt selbst lange genug Pikettdienst geleistet. Berufen haben wir uns auf das Spesenreglement des Kantons Basel-Stadt, wo Paragraf 7 festhält, dass Dienstfahrzeuge nicht privat verwendet werden dürfen, über Ausnahmen aber die zuständige Behörde entscheidet.

Würden Sie eine solche Weisung heute auch noch unterschreiben?

Kaum. Denn die Zeiten haben sich geändert. Missgunst und Nörgeleien haben zugenommen. Es gibt einen gewissen Wertewandel. Ich habe das Papier 2002 visiert, also vor 14 Jahren. Damals stand die Polizei unter Druck. Viele wanderten wegen der schlechteren Löhne in die umliegenden Kantone oder zum Bund ab. Damals boxte ich die Arbeitsmarktzulage für alle Polizeibeamten durch, die die heutige Regierung wieder aufgehoben hat. Es war eine meiner besseren Taten.

Werden Sie zu Unrecht verdächtigt, der eigentliche Urheber der Affäre zu sein?

Als die ganze Geschichte ans Tageslicht kam, dachte ich erst schon, ich hätte eine Weisung verbrochen, die bis heute gültig ist. Erst vor rund zwei Wochen habe ich erfahren, dass mein Nach-Nachfolger höchstpersönlich eine Weisung unterschrieben hat, die viel weiter geht. Nach meiner Amtszeit gab es offenbar drei neue Weisungen, die weiter gehen als die von 2002. Diese wurde im Übrigen nie beanstandet, auch nicht nur die zuständige Kommission des Grossen Rates.

Warum kommt denn Dürr jetzt so unter die Räder?

Es sieht so aus, dass gewisse Leute im Polizei- und Sicherheitsdepartement andern Leuten schaden wollen. Ich bin zu lange weg, deshalb möchte ich mich nicht weiter äussern.

Fühlen Sie sich vom jetzigen Amtsinhaber vorgeführt?

Eine Zeit lang konnte man schon meinen, ich sei an allem Schuld. Ich habe Baschi Dürr selber geschrieben, was ich von der ganzen Sache halte. Aber das gehört nicht an die Öffentlichkeit.

Auch der abtretende Regierungspräsident Guy Morin bekommt in gut baslerischer Tradition ein Privileg. Er wird Verwaltungsrat des Felix-Platter-Spitals. Sie sind da unverdächtig. Deshalb die Frage: Ist das in Ordnung?

Regierungsräte sitzen Kraft ihres Amtes in diversen Verwaltungsräten. Zu meiner Zeit lautete die Handhabe, dass ein abtretendes Mitglied nochmals eine Amtsperiode in einem Gremium bleiben kann. Ich persönlich verblieb noch im Verwaltungsrat eines Walliser Kraftwerks. Aber noch vor Ende der Regierungstätigkeit in einen neuen Verwaltungsrat gewählt zu werden, ist schon ein Unterschied und zumindest psychologisch ungeschickt.

Hätten Sie die bürgerliche Wende begrüsst?

Die Bürgerlichen hatten bisher nicht immer die geschickteste Taktik gewählt, um zum Beispiel den Ständeratssitz zurückzuerobern. Aber Basel als Stadtkanton tickt nun einmal eher links. Kommt dazu, dass die bürgerlichen Wähler, die eine Wende herbeiführen könnten, längst im Speckgürtel und damit auf der Landschaft wohnen. Auch wenn viele wieder einmal eine andere Mehrheit möchten, es reicht einfach nicht.

Da nützt auch die Einbindung der SVP nichts?

Offensichtlich. Allerdings muss man sagen, dass die jetzige SVP-Generation mit der lauten und auf Personen spielenden Politik der Anfangszeit nicht mehr viel gemein hat. Nicht alle SVPler sind stets mit Christoph Blocher einig und begrüssen den Herrliberger Stil. Insofern ist die bürgerliche Zusammenarbeit nichts als logisch. Hätte das Viererticket reüssiert, wäre die Regierung dennoch eingemittet gewesen. Die Mitglieder müssen sich zusammenraufen, um die besten Lösungen zu finden. Da verträgt es keine parteipolitischen Alleingänge, wie wir sie auch schon erlebt haben und weswegen wir in meiner Zeit gar intervenieren mussten. Ich habe SP-Kollegen erlebt, die auch in eine bürgerliche Partei gepasst hätten.

Ihre Partei, die FDP, gehört nicht gerade zu den Gewinnern der Grossratswahlen. Ganz im Gegensatz zu den Liberalen, die mächtig gewachsen sind. Wie erklären Sie sich das?

Auch hier, ich kann das nur aus Distanz beurteilen. Die Liberalen hatten einfach eine supergute Liste. Die haben wirklich verstanden, wie es geht. Auch in der Kommunikation. Hut ab!

Hätte es das Amt des Regierungspräsidenten in der heutigen Form in Ihrer Zeit schon gegeben, hätten Sie es gerne übernommen?

Ich kann das deshalb nicht sagen, weil ich immer gegen dieses Konstrukt war.

Auf Guy Morin folgt Elisabeth Ackermann. Beides Grüne. Werden da die unbedeutendsten Regierungspartner in dieses Amt entsorgt?

Es sieht zumindest so aus. Es ist halt nicht sehr attraktiv und vor allem mit wenig Einfluss. Ich vermute, man wollte den Status eines Zürcher oder Berner Stadtpräsidenten erreichen, hat aber vergessen, dass wir als Stadtkanton ganz andere Strukturen haben.

Sie leben mehrheitlich in Flims. Haben Sie genug von Basel?

Nein, gar nicht. Ich liebe die Berge und war schon als Bub oft in Arosa. Ich war dort sogar Hilfsskilehrer. Ich fahre noch immer gerne Ski, trotz dem Metall in meinem Körper. Ich und meine Frau sind dort zufrieden und glücklich.

Flims/Laax wird bei den jüngsten Bündner Olympiaplänen nun mitberücksichtigt. Wie sehen Sie die Chancen einer Kandidatur?

So einfach, wie vor drei Jahren wird es nicht mehr. Damals standen nur Peking, das für die Winterspiele 2022 den Zuschlag erhielt, und Almaty zur Auswahl. Dieses Mal könnten weitere europäische Orte dazukommen. Das gilt für alle Schweizer Kandidaturen. Die Hürde ist weniger das IOC als die Volksabstimmungen. Ohne Rückhalt in der Bevölkerung geht gar nichts. Für das Wallis und das Waadtland, die zusammen antreten wollen, gilt das genauso wie für Graubünden. Ich habe für eine Schweizer Kandidatur fast das bessere Gefühl als das letzte Mal.

Welches ist Ihre Lieblingssportart?

Ich schaue gerne Fussball, komme vom Handball her und besuche an Winterspielen wahnsinnig gerne den Curling-Wettbewerb. Ich finde dieses Schach auf dem Eis faszinierend. Ansonsten ist es toll, die verschiedenen Sportler kennenzulernen.

Der Spitzensport gilt als ziemlich verkommen. Gedopte Sportler, korrupte Funktionäre. Wie war es, sich in diesem Milieu zu bewegen?

Sie sprechen meine Hauptsorge an. Die Glaubwürdigkeit des Sports hat in den letzten Jahren wahnsinnig gelitten. Zu Doping und Korruption kommen Ausschreitungen und Unsummen, die in junge Talente investiert werden, dazu. Die Sportverbände sind da als erstes gefordert. Die Ethik ist im Sport vergessen gegangen. Olympische Spiele gelten ja als Fest der Jugend. Da darf man sich nicht genieren, gewisse Grundwerte, wie sie auch die olympische Charta festhält, in Erinnerung zu rufen. Genau dazu müsste man eine Kandidatur nützen.

Ist Ihnen da ein Fortschritt gelungen?

Ich habe sowohl vor den Spielen in Peking zur Tibet-Frage wie auch im Vorfeld von Rio bezüglich russisches Staatsdoping meine Meinung nicht zurückgehalten. Das IOC und neulich auch gewisse Schweizer Funktionäre haben dies nicht gerne gesehen. Man sagte mir, ich schmälere die Chancen einer Schweizer Kandidatur.

Sie präsidieren das Patronatskomitee des geplanten Ozeaniums. Soll die neue Attraktion des Zollis Ihr Vermächtnis werden?

Um Himmels Willen nein! Ich finde es eine gute Sache und dem Zolli bin ich seit meiner Kindheit verbunden. Meine Aufgabe ist es, zusammen mit jenen, die ich ins Komitee holen konnte, Türen zu öffnen. Wir haben kürzlich festgestellt, dass wir mit der Arbeit noch gar nicht richtig begonnen haben, und schon die Hälfte des benötigten Betrags von 100 Millionen Franken beisammen ist. Das ist in Basel halt schon einzigartig.