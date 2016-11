Ähnlich äussert sich Cathy Sharp, Choreographin und Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste. Die schweizerisch-amerikanische Doppelbürgerin lebt seit Jahrzehnten in Basel. «Ich bin schockiert und enttäuscht. Das wird eine harte Zeit geben.»

Schlimm war die Wahlnacht mit Sicherheit auch für die rund 50 Personen, die an der Wahlparty teilnahmen, die die «Democrats Abroad Switzerland» in Basel im O'Neills Pub beim Birsig-Parkplatz organisiert haben. Morgens um 5 Uhr, als sich die Niederlage von Hillary Clynton abzeichnete, waren die meisten schon gegangen. Weitere demokratische Wahlpartys waren in der Schweiz in Zürich und Genf organisiert worden – zu letzterer kamen 400 Personen.