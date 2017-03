Gestartet mit normalem Profil

Allen drei gemeinsam ist, dass sie ihre jeweiligen Instagram-Profile zunächst nur für den Austausch mit Freunden nutzten. Doch, so berichten sie, plötzlich seien sie auch von ihnen unbekannten Personen abonniert worden, zunächst vereinzelt, dann in immer grösserer Zahl. «Ich weiss noch gut, wie ich mich am Anfang über jeden neuen Follower und jeden Kommentar gefreut habe, mittlerweile habe ich alle Benachrichtigungen abgestellt, es wurde zu stressig», sagt David.

Matic sagt, dass ihr der Druck, ständig neue Bilder zu publizieren, «teilweise auch schon verleidet sei». Deshalb habe sie im letzten Sommer drei Monate Pause gemacht. «Ich merke auch schon, dass die jüngere Generation nochmals ein höheres Tempo vorlegt und dass ich immer mehr investieren muss, um up to date zu bleiben», sagt die 22-Jährige.

Fans vor allem im Ausland

Nicht nur die drei Interviewten, auch weitere, durch die bz kontaktierte Basler Instagram-Berühmtheiten, haben ihre Fans hauptsächlich im Ausland. «In der Schweiz kannst du’s vergessen», sagt Matic. Gerade wenn man sich wie sie auf neue, noch unbekannte Markenkleider spezialisiere, sei die Zielgruppe hierzulande zu klein.

Doch diese internationale Vernetzung ist gerade die Chance der jungen Basler Trendsetter. So hat sich Hobby-Läuferin Erin alias «xpatrunner» eine Fangemeinde aufgebaut, die ihre Läufe in immer neuen Jogging-Outfits entlang des Rheinufers bejubelt. Oder Geraldine alias «mylibraryofdreams», die von Pratteln aus (Fantasy)-Bücher liebevoll in Szene setzt und damit weltweit 11 400 Fans erreicht.

