482 angemeldete Einheiten, also 20 mehr als im Vorjahr, werden an der diesjährigen Basler Fasnacht antreten. Diese Erhöhung geht vor allem auf die Zunahme der Kategorie «Gruppen» zurück. Davon werden dieses Jahr nämlich zwölf mehr teilnehmen.

90 Prozent der gemeldeten Einheiten spielen Sujets aus, die sich von lustig bis ernsthaft und nachdenklich erstrecken. Bei den rund 180 erkennbaren Sujets, haben die solche betreffend Weltpolitik und Sorge um den Zustand der Welt mit 32 Einheiten, die dieses Sujet aufgreifen, die Nase vorn. Besonders beliebt: der Brexit. 15 Einheiten wird dieses Sujet beschäftigen. Aber auch regionale Themen kommen nicht zu kurz. So wird von 25 Einheiten die Toleranzzone im Kleinbasel, von 21 die Fasnacht und von 16 der City Bus und allgemein der Tourismus ausgespielt. Gute Sujetlieferanten sind ausserdem die Polizei, die BVB und die Kulinarik. In sportlicher Hinsicht werden am meisten Sujets über die Isländer an der EM aufgegriffen. Auch Jubiläen werden ausgespielt. So zum Beispiel der 100. Geburtstag des Staubsaugers, der 60. Geburtstag des Bravo-Heftchens und eigene Einheits-Jubiläen.