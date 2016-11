Am Dienstagmorgen musste die Polizei wegen eines Bankalarms zur Basler Kantonalbank am Blumenrain ausrücken. Wer oder was den Alarm ausgelöst hatte, war zunächst unklar.

Kurz nach 11 Uhr gibt Andreas Knuchel, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, gegenüber der bz Entwarnung: „Beim Alarm handelte es sich um einen Fehlalarm.“