Das Antikenmuseum führt bald ganz still zu Randzeiten etwas ein, was in Basel schon öfter diskutiert worden ist: Gratiseintritte. An einer Medienkonferenz zum 50-Jahr-Jubiläum des Museums wurde die Neuerung am Rande erwähnt. Donnerstags und freitags – also an denjenigen Abenden, an denen das Museum bis 22 Uhr offen hat – ist der Eintritt in die allgemeine Sammlung ab 19 Uhr frei.

Die Gratiszeiten gelten erst ab Mitte Januar. Und nur zu Zeiten, während derer das Museum das Bistro selber führe, relativiert der Direktor des Antikenmuseums, Andrea Bignasca, diesen kleinen Schritt Richtung generellem Gratiseintritt in die staatlichen Sammlungen. Er möchte das vorsichtig handhaben. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil es gerade für die staatlichen Museen gut wäre, wenn es eine gemeinsame Handhabe für «Gratiseintritte» gäbe. Wenn es eine gemeinsame Handhabe für so manches gäbe.

Eine solche Gesamtstrategie setzt der Basler Regierungspräsident Guy Morin (Grüne) schon seit Jahren in Aussicht. Doch das Papier aus seinem Präsidialdepartement lässt seit Jahren auf sich warten. Zahlreiche Basler Parlamentarier sind darob erbost.

Das grosse Ganze kennt man nicht

Auch beim Marketing und dem Webauftritt wäre Bignasca nicht unfroh gewesen, die lang angekündigte Gesamtstrategie für die Basler Museen läge bereits vor, räumt er auf Anfrage ein. Seine Kritik übt Bignasca äusserst vorsichtig. Wie alle staatlichen Museumsdirektoren möchte er seine Chefs nicht brüskieren.

Natürlich hängt kein Museum im luftleeren Raum. Es gibt ein Kulturleitbild und noch spezifischer ein Museumsgesetz. Hinzu kommen regelmässige Treffen. «Wir sind im guten, regelmässigen Austausch mit der Kulturdirektion», sagt Andrea Bignasca, «und wir wissen bereits, in welche Richtung es gehen soll». Trotzdem wäre es nun gerade bei diesen Neuerungen in seinem Museum gut gewesen, das grössere Ganze zu kennen.

Ähnlich wie Bignasca sieht es Gudrun Piller, Direktorin ad interim des Historischen Museums (HMB): «Wir brauchen die Museumsstrategie nicht zwingend für unsere tägliche Planung», sagt sie, «aber nun, da sie schon lange angekündigt ist, sind wir natürlich gespannt, was sie beinhaltet.» Die strategische Entwicklung des eigenen Hauses müsse aber so oder so konstant weitergeführt werden. Wie sprechen wir das Publikum an? Welche Sonderausstellungen planen wir? Man orientiere sich dabei am Kulturleitbild. «Doch es wäre wichtig, dass die Überlegungen in den Museen mit der Gesamtstrategie kompatibel sind.»