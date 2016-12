Das auf universitäre Altersmedizin spezialisierte Felix Platter-Spital ist künftig für die Schwerpunkte Demenz und Delir zuständig. Dazu gehören die stationäre Demenzabteilung, die Memory Clinic und der alterspsychiatrische Konsiliar- und Liasondienst für Pflegeheime, wie die beiden Kliniken am Freitag mitteilten. An den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) werden die Schwerpunkte Depression, Sucht und Psychose angesiedelt.

Die Alterspsychiatrie an den beiden Standorten wird unter eine gemeinsame Leitung gestellt. Übertragen wird diese Aufgabe dem Medizinprofessor Thomas Leyhe. Von der Kooperation erhoffen sich die Verantwortlichen eine Verbesserung von Behandlungsqualität, Expertise und Forschungsleistung an beiden Kliniken, wie es in der Mitteilung heisst.