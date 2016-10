Ganz allein steht EDF mit den Problemen nicht. In der Schweiz sind derzeit auch Beznau I und Leibstadt aus Sicherheitsgründen für lange Zeit vom Netz.

Die Abschaltung von Fessenheim soll laut Umweltministerin Ségolène Royal durch einen Erlass bis Ende Jahr eingeleitet werden. Ganz abgeschaltet würde Fessenheim 2018, wenn der Europäische Druckwasserreaktor EPR im nordfranzösischen Flamanville in Betrieb geht. Laut eines Energiegesetzes darf der Atomenergieanteil in Frankreich dadurch nicht steigen, es muss also ein anderes AKW abgeschaltet werden.

Insgesamt hängen 2000 Jobs und Steuereinnahmen von 47,8 Millionen Euro (2015) an Fessenheim. Da verwundert es nicht, dass sich bürgerliche elsässische Politiker und auch die Belegschaft mit Händen und Füssen dagegen wehren. Als das Thema im September im Betriebsrat von EDF auf der Tagesordnung stand, streikten aus Protest 82 Prozent der Belegschaft von Fessenheim.

Verärgert über die Nachbarn

Wenn die deutschen Nachbarn, wie diesen Montag auf der Sitzung der Überwachungskommission zum AKW in Colmar, eine kritische aktualisierte Studie des Freiburger Öko-Instituts vorlegen, liegen die Nerven blank. Den Schlussfolgerungen, dass Fessenheim in vielen Punkten den Sicherheitsbestimmungen deutscher AKW nicht entspreche, entzogen sich der Maire von Fessenheim und die Vertreter der Belegschaft, in dem sie unter Protest die Sitzung verliessen.

Unter Druck ist EDF auch durch einen Prozess, der vor kurzem vor dem Kreisgericht von Guebwiller lief. Es ging dabei um einen Rohrleitungsbruch im nicht nuklearen Teil des AKW vom Februar 2015, bei dem 300 Kubikmeter Wasser in den Maschinensaal ausgeflossen waren. Als die ASN fünf Tage später die Rohre nach der Reparatur begutachtete, kam es zu einem erneuten Bruch. EDF könnte zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Das Urteil wird für den 7. Dezember erwartet.

Unklar ist, wie es mit Fessenheim nach den Präsidentschaftswahlen vom Frühjahr 2017 weitergeht. Beide bürgerlichen Kandidaten, Alain Juppé wie Nicolas Sarkozy, haben für den Fall eines Wahlsiegs angekündigt, dass sie die Stilllegung von Fessenheim wieder rückgängig machen wollen.