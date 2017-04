Die Basler Polizei hat nach einer spektakulären Verfolgungsjagd am Mittwoch um 21 Uhr einen noch nicht identifizierten jungen Mann festgenommen. Er und ein noch flüchtiger Komplize waren der Baselbieter Polizei in der Nähe von Gelterkinden aufgefallen. Bevor sie kontrolliert werden konnten, flohen sie in einem Honda mit Lörracher Kennzeichen mit stark übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Basel.

Wie die Staatsanwaltschaft schreibt, seien die beiden «unter krasser Missachtung der Verkehrsregeln» via Aeschenplatz, Barfüsserplatz und Marktplatz in Hollywoodmanier durch die Innenstadt gebrettert und mit rund 100 Stundenkilometer über die Mittlere Brücke gefahren. In der Greifengasse wichen sie einer Strassensperre aus, indem sie über das Trottoir rasten, wo sich Passanten nur knapp in Sicherheit bringen konnten. Die wilde Jagd mit hoher Geschwindigkeit führte dann quer durch das Kleinbasel.

Verfolgt von mehreren Polizeipatrouillen habe der Lenker erneut durch rasante Manöver über die Trottoirs weitere Polizeisperren umfahren. Dabei sei niemand verletzt worden, obwohl «mehrere Autofahrer, ein Motorradfahrer, eine Velofahrerin und Passanten» nur im letzten Moment dem Fahrzeug ausweichen konnten.

In der Oetlingerstrasse kam es dann zu einer Kollision des Fluchtfahrzeugs mit einem parkierten Motorrad, worauf die Verdächtigen zu Fuss weiterflohen. Kurz danach gelang der Polizei die Festnahme eines noch nicht identifizierten jungen Mannes.

Dem Komplizen gelang die Flucht, obwohl auch ein Polizeihund zur Fahndung beigezogen wurde. Wie die Staatsanwaltschaft schreibt, habe sich herausgestellt, dass das Fluchtfahrzeug in Lörrach gestohlen worden war und sich im Wagen mögliches Diebesgut befand.

Die Polizei bittet nun, dass sich bei ihr Zeugen und Personen, die bei der Verfolgungsjagd gefährdet wurden, melden.