Seit mehreren Wochen sorgt der Bericht der Finanzkontrolle zu den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) für Unruhe. Das unabhängige Kontrollorgan hatte sich diesen Sommer mit dem öV-Unternehmen beschäftigt und stiess dabei auf eine Reihe Ungereimtheiten. Zur Erinnerung: Bereits vor drei Jahren hatte die Finanzkontrolle die BVB unter die Lupe genommen. Der Bericht über illegale Dienstwagen, eine Dienstwohnung, gut dotierte Praktika für die Söhne der Leitung und massive Verstösse gegen das Submissionsgesetz löste die sogenannte BVB-Affäre aus, welche den Verwaltungsratspräsidenten und den Direktor den Kopf kosteten.

Im Vergleich zu den skandalösen Enthüllungen vor drei Jahren fällt der jetzige Bericht schon fast harmlos aus. Doch namentlich die Vielzahl der Beanstandungen wirft kein gutes Licht auf die BVB. Schonungslos zeigt die Finanzkontrolle auf, in wie vielen Bereichen es bei den BVB noch immer nicht so läuft, wie es sollte. Die Hauptkritikpunkte hatte die bz in den letzten Wochen bereits thematisiert: Einerseits rechnet die Bauabteilung des öV-Unternehmens zu wenig detailliert und transparent ab. Daneben kritisiert die Finanzkontrolle, dass die BVB den französischen Behörden gegenüber zugesagt hatten, sich mit einer Million Euro an der Verlängerung der Tramlinie 3 ins elsässische Saint-Louis zu beteiligen, ohne dass dafür schriftlich eine Gegenleistung vereinbart worden sei.

Eine Reihe von Missständen

Die Million ist auch der umstrittenste Punkt im vertraulichen Bericht der Finanzkontrolle, der mittlerweile auch der bz und der «BaZ» vorliegt. Während die BVB die weiteren Empfehlungen der Finanzkontrolle grossenteils akzeptieren, schreiben die Verantwortlichen zur Zahlung: «Wir sind mit der Feststellung nicht einverstanden.» Der Betrag sei analog zur Verlängerung des 8er-Trams nach Weil am Rhein gesprochen worden. Damit habe man sichergestellt, dass die BVB die Linie zu ihren Konditionen betreiben können. Eine Antwort, welche die Finanzkontrolle nicht zufrieden stellt, wie sie auch abschliessend nochmals festhielt.

Dass das Abrechnungssystem der Abteilung Infrastruktur ungenügend sei, habe man bereits vor der Prüfung erkannt und entsprechende Massnahmen aufgegleist, betonen die BVB. Trotzdem listet die Finanzkontrolle eine Reihe von Missständen auf, die nur schwer zu erklären sein dürften: So sei etwa die Offerte der BVB für die Umgestaltung Wiesenplatz – Gesamtkosten über eine Million Franken – erst nach Abschluss der Bauarbeiten erstellt worden. Und diese Offerte ist wie alle, welche die konzerneigene Bauabteilung betreffen, nur sehr rudimentär aufgeschlüsselt: So ist beispielsweise «Abbruch, Aushub, Beton, Schotter» als eine «Leistungseinheit» (LE) à 105 000 Franken aufgelistet. Bei einer anderen Offerte findet sich der Punkt «1 LE Planung», Kostenpunkt: schlappe 400 000 Franken. Weitere genauere Angaben dazu liegen nicht vor. Dies erschwere eine «effiziente Kostenkontrolle», so die Finanzkontrolle.

Ein weiterer Punkt, der den Leser ratlos zurücklässt: Seit 2010 sind die Gleisbaukosten um rund 50 Prozent gestiegen – von durchschnittlich 10 000 auf 15 000 Franken pro Meter. Trotz Abklärungen erhielt die Finanzkontrolle keine plausible Erklärung dafür.

Zuletzt stellte die Aufsichtsbehörde noch fest, dass die BVB und das Tiefbauamt sich besser absprechen sollten. So putzen etwa die BVB Sitzbänke innerhalb der Wartehäuschen, die Stadtreinigung jene ausserhalb.