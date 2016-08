Bei manchen werden wohl Erinnerungen an alte «Bravo»-Heftli wach: anhand von ein paar Fragen feststellen, ob man jetzt mehr der Sommerboy oder das Winter-Girl ist. Wir haben das Konzept übernommen und auf die Basler Gesamt-Erneuerungswahlen angewandt. So finden Sie auf nicht ganz ernst gemeinte Weise heraus, wen Sie am 23. Oktober wählen sollen.