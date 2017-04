Nicht Töten, keine Angriffe auf Augen oder Genitalien, nicht an Nase oder Ohren reissen, kein Beissen. Viel länger ist die Liste der Verbote nicht in der Kampfsportart MMA. Das steht für Mixed Martial Arts, manchmal wird es auch Cage oder Ultimate Fighting genannt. Die Athleten kämpfen in einem Käfig und bedienen sich dabei – wie es der Name sagt – unterschiedlichster Kampfstile, nicht selten enden die Wettkämpfe blutig. Wann, das entscheidet ein Kampfrichter.

In Frankreich sind Wettbewerbe seit vergangenem Herbst verboten. Zwar findet MMA weiterhin in den Räumlichkeiten von Kampfsportzentren statt, öffentliche Kämpfe sind jedoch untersagt. In Deutschland sind diese zwar erlaubt, die Sache hat allerdings einen Haken: Fernseh-Übertragungen sind untersagt. Dabei lockt das grosse Geld insbesondere durch Übertragungen in die USA. Dort boomt der Markt, sagt einer, der sich in der Szene auskennt: Paulo Balicha. «MMA ist ein Riesen-Hype, in den USA sind die Fernsehzahlen enorm», sagt der Organisator von Kampfsport-Events.

In Basel treffen Veranstalter beste Bedingungen an. Die Kämpfe sind erlaubt, erfreuen sich grosser Beliebtheit und dürfen in die ganze Welt ausgestrahlt werden. Davon profitiert unter anderem die Firma Hard Fighting Championship, deren Eintrag ins Basler Handelsregister im jüngsten Kantonsblatt veröffentlicht wurde. Hinter dem Unternehmen stehen vier Personen. Kopf ist Aziz Raguig, ehemaliger Profiboxer und heute Organisator von Kampfsportevents. Der Franzose wohnt wie drei seiner Mitstreiter in Strasbourg.

Gemäss der französischen Zeitung «Dernières Nouvelles d’Alsace» ist der Grund für sein Engagement in Basel das Verbot. So deutlich wird Raguig auf Anfrage der bz nicht: «Es gibt in Frankreich und der Schweiz viele gute Kämpfer und es ist unser Wunsch, dass sich diese messen können», weicht er aus. Zudem bestünden viele Verbindungen zwischen der Schweiz und Frankreich hinsichtlich dieser Szene.

Casino ist ein Hotspot

Bereits seit einem Jahr hält er seine Veranstaltungen im Grand Casino Basel ab. Der Ort sei hervorragend, weil er Deutschland, Frankreich und die Schweiz verbinde, sagt Raguig. Und auch beim Grand Casino besteht Anlass zur Freude: «Unsere Events sind fast immer ausverkauft», sagt Marie Lietz vom Marketing des Casinos. Sie weiss vom Verbot im Nachbarsland und sagt: «Viele unserer Gäste kommen aus Frankreich, aber auch bei den Schweizern hat sich der Anlass inzwischen etabliert.»

Am Samstag steht der nächste Wettkampf an, die Plätze in der VIP-Loge und in der ersten Reihe sind bereits weg. Die amerikanische Internetseite fite.tv streamt den Anlass kommentiert für zehn Dollar. Es ist nicht der einzige Anlass dieser Art: Bereits seit mehreren Jahren läuft die Reihe «We Love MMA».

Raguig hat bereits weitere Pläne. Zum einen möchte er bald auch in Deutschland aktiver werden, zum anderen will er in Basel dereinst selber Talente ausbilden. Für seine Events kann er sich vorstellen, dass sich dereinst auch der Kanton beteiligt, sollten diese noch an internationaler Strahlkraft gewinnen. Darauf deutet auch der Eintrag im Kantonsblatt.

Verbot hier gescheitert

Wiederholt sorgt MMA auch in der Schweiz für Schlagzeilen. Zu brutal, finden die Gegner, sei diese Sportart. In Basel beschäftigte sich vor rund einem Jahr Grossrätin Béatrice Isler (CVP) mit Mixed Martial Arts. Sie stiess sich damals an einem Event in der St. Jakobhalle und verlangte von der Regierung eine Stellungnahme. Auch auf nationaler Ebene gab es schon einen Versuch, MMA verbieten zu lassen.

Eine Standesinitiative aus dem Kanton Luzern wurde allerdings abgelehnt. In der Begründung der vorberatenden Kommission hiess es, «dass das Phänomen des ‹Ultimate Fighting› in der Schweiz höchstens eine Randerscheinung geblieben ist und es damit keiner neuen gesetzlichen Regelung bedarf.»