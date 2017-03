Dominik Egli wird neuer Leiter der Basler Stadtreinigung. Der 57-Jährige tritt seine neue Stelle am Montag an, wie das Tiefbauamt am Donnerstag mitteilte. Egli kennt das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD): Er war von 2002 bis 2009 Generalsekretär des BVD.