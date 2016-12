Die Extasia an den Rand drängen, an die städtische Peripherie, gar noch weiter aufs Land hinaus? Das wäre das komplett falsche Signal, jetzt, wo sie in der Messehalle im Herzen von Basel angekommen ist. Die Erotikmesse hat in ihren sieben vorherigen Ausgaben in der St. Jakob-Arena bewiesen, dass sie eine Daseinsberechtigung hat. Die jeweils rund 10 000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region sprechen für sich.

Und doch war der Standort an der Schnittstelle zwischen Stadt- und Landkanton immer suboptimal. Beide Kantone signalisierten damit, dass die Messe zwar geduldet, aber nicht wirklich akzeptiert wird. Dazu passt auch bestens die Begründung des Basler Erziehungsdepartements, weshalb der Extasia 2016 ein Platz in der St.-Jakobshalle verwehrt wurde: «Das dort vermittelte Frauenbild passt nicht zum Frauenbild, das der Kanton hat.» Damit wirft die Basler Verwaltung alle an der Veranstaltung Beteiligten in den Sexismus-Topf.

Mit Verlaub, ganz so einfach ist es nicht. Vielmehr halte ich es für fragwürdig, im Jahr 2016 noch eine Veranstaltung pauschal zu diskreditieren, die sich mit Erotik und Sex beschäftigt. Denn diese Themen sind längst in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Dass sie teils noch immer tabuisiert werden, schadet letztlich jenen Frauen, die der Kanton Basel-Stadt mit seiner Haltung eigentlich schützen will. Denn etwas nur im Halbdunkel einer Strassenlaterne zu akzeptieren, fördert sexuelle Ausbeutung eher, als dass es sie verhindert.

Dass nun die Messe Schweiz AG keinen Unterschied macht, ob sie ihre Hallen an die Art, die Baselworld oder eben an eine Erotikmesse vermietet, zeugt nicht nur von unternehmerischer Freiheit, sondern auch von einer lobenswerten Offenheit gegenüber einem Bedürfnis unserer Gesellschaft. Sie hilft damit mit, dass der Extasia der Schritt aus der Schmuddelecke gelingt – und das ist auch im Interesse der Frauen.