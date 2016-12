Die letzten Vorbereitungen sind in vollem Gange. Tische werden gewischt, der Boden staubgesaugt und die Küchentheke blitzblank gewischt. Alle packen an, denn alles soll glänzen. Am Wochenende öffnete das Thai Take Away «Yam Yam» am Kohlenberg seine Tore. Besitzer ist Lawrence Pawelzik, dem auch schon die danebenstehende Bibliotheksbar gehört, die Betriebe aber unabhängig führt.

Kundenbedürfnisse zuvorderst

Das neue Take Away setzt dabei auf Individualität: Alle Menüs sind frei kombinierbar. So kann der Gast eine der drei Grundspeisen «White Rice», «Fried Rice» oder «Fried Noodles» auswählen und diese mit einer Auswahl verschiedener Beilagen kombinieren.

Das Lokal hat bereits Beliebtheit gefunden: Der prominente Standort am Kohlenberg lockt vor allem viele Schüler über den Mittag ins Lokal. Aus diesem Grund sind Pawelzik schülerfreundliche Preise wichtig. Die Studentenbox gibt’s ab acht Franken, inklusive Getränk. Auch die Einrichtung und das Ambiente sind auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet. «Das Lokal ist sehr zeitgemäss, aber dennoch familiär», sagt Pawelzik. «Das Personal ist sehr freundlich und motiviert, kocht gerne und mit Leidenschaft.»