«Das isch nid luschtig!» Mit dem ersten Satz von «Dinner für Spinner» macht Gilles Tschudi klar, wie er Boulevard versteht. Das ist eine ernste Sache. Wenn er im Basler Fauteuil auf allen vieren auf die Bühne kriecht, dann ist der Hexenschuss auch tatsächlich nicht nur Spiel. Gilles Tschudi hat sich vor einem Jahr einen Bandscheibenvorfall geholt: Er wollte das Auto festhalten, das ohne Handbremse rückwärts rollte. Eine «blöde Bewegung», wie tausend andere «blöde Bewegungen», die man im reifen Alter meiden sollte. Jetzt hilft ihm sein Hexenschuss beim Spiel. «Anfangs waren die Kollegen auf der Probe nicht immer sicher, ob ich nur spiele». Nur «spiele». Das sagt ein Schauspieler, der seiner Figur erlaubt, sich bei ihm breit zu machen – auch ausserhalb der Proben. «Das ist meine Art der Annäherung an die Figur. Gilles ist auch die Figur. Das ist Eins. Auch wenn Gedanken und Gefühle der Figur nicht meine sind - ich spiele immer mich selber.»

Das Leben kann ein Spiel sein

Was ist überhaupt «spielen»? Das ist für Tschudi eine Frage des Blickwinkels: Das ganze Leben kann ein Spiel sein. «Ich behaupte auf der Bühne immer wieder Figuren. Aber ich muss auch im Leben immer Behauptungen erfüllen.» Als Ehemann, als Vater, als Person der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit fordere von ihm auch Behauptung: Er gebe der Öffentlichkeit etwas von ihm preis, aber nicht zwingend alles. Er habe es zum Beispiel lange vermieden, von seinen Kindern zu reden. «Auch das ist eine Rolle, die man sich nicht aussucht: Man muss mit der Öffentlichkeit eine Rolle spielen. Wir üben uns seit unserer Kindheit als Spieler», sagt Tschudi.

Das sagt einer, der gerne auch mit Sprache spielt: In Basel zweisprachig aufgewachsen – «Muttersprache: Französisch für Gefühle. Vatersprache: Baseldytsch fir d’Vernunft» – lernt er als Kind rasch die Bedeutung des Spiels kennen. Es gab den eleganten, französischen Gilles – daheim. Und es gab den Gilles mit deutscher Kargheit auf der Strasse. «Ich streite noch heute lieber auf Deutsch. Das ist härter. Kompakter.» Die deutsche Sprache der Vernunft empfand er auf der Schauspielschule bald als begrenzt, vor allem in Gefühlsdingen. Er half sich, indem er deutsche Texte für sich ins Französische übersetzte, um deren Emotionalität zu erhellen. «In der Zwischenzeit habe ich weitere Gilles gefunden - in meinen Figuren. Die Bühne gibt mir diese Freiheit: Da ist alles erlaubt.» Auf der Bühne dürfe er im Spiel Dinge an sich entdecken, die Gilles im Leben an sich nicht sehen möchte. Die Japaner hätten dieses Spiel in ihre Leben eingebaut. «Im Suff darf ein Japaner seinen Chef beschimpfen. Nüchtern betrachtet, wird ihm das nicht übel genommen», erklärt Tschudi.

Ist er denn in seinen Rollen wählerisch? «Ich habe immer wieder Rollen erhalten, die verblüffend viel mit meiner Lebenssituation zu tun hatten.» Das sagt einer, der mit dem schlimmen Finger Michael Frick sich in die schaudernden Herzen der «Lüthi und Blanc»-Gemeinde gespielt hat. War er in dieser Zeit ein so schlimmer Finger? «Diese Figur war ein Konstrukt, Aber sie kam mir immer näher. Das heisst nicht, ich war Frick. Ich weiss ja nicht, wer ich bin. Aber ich wusste immer genauer, wer Frick ist: ich.» Das sagt er im vollen Bewusstsein, dass er sich im Leben nie so intensiv preisgeben könnte, wie in der Kunst. «Als Kind habe ich es erlebt, vor dem Tod gerettet zu werden. Das war damals wie eine Befreiung – zu wissen, dass der Tod jederzeit kommen kann. Seitdem gilt in meinem Leben: Der Augenblick zählt.» Sein Spiel sei davon geprägt. Er wisse auf der Bühne nie, wie es weitergehe. Da sterbe man manchen Bühnen-Tod. Aber er habe als Kind gelernt, dass die Rettung ihm zufliege.

Im Gymnasium mit Kish und Geiser

Als Gymnasiast hat er am Realgymnasium in Basel mit Laszlo Kish («Tatort») und Denise Geiser («Acapickels») die Klasse geteilt: Die Stationen seines Schauspielerlebens (Schauspielhaus Zürich, Theater Basel, Neumarkt) haben sein künstlerisches Leben geprägt. Am Neumarkt hat er als Projekt-Entwickler mit Volker Hesse und Stephan Müller seine Partner gefunden. Er hat Dramen mitentwickelt, wie «Top Dogs» von Urs Widmer – bis seine dramatische Improvisationsfähigkeit auch auf sein Leben zurückschlug.

Erwähnt sei jene Anekdote, wonach er seine Frau durch eine Schaufensterscheibe gesehen habe, worauf er in den Laden gegangen sei und sie mit dem Satz angesprochen habe: «Ich will Sie heiraten.» «Es war so ähnlich. Und tatsächlich hat es zu einer Beziehung und drei Söhnen geführt. Aber so ist es mit vielen Dingen in meinem Leben passiert: Sie haben mich ereilt. Ich habe sie nicht gesucht. Höchstens erahnt.» So erklärt ein Spieler die Ernsthaftigkeit seines Spiels. «Das Leben spielt mit mir. Aber ich bin für dieses Spiel empfänglich. Und verstehe es oft erst Jahre später.»

Als er zum Abschluss des Gesprächs gefragt wird, ob er sich zu den Spinnern zähle, fliegt ein Grinsen auf sein Gesicht. «Den «Spinner» braucht der Normalo, um seine Normalität zu betonieren.» Mit diesem hintersinnigen Lächeln kennt man ihn: Als durchtriebener Herr Frick in der Serie «Lüthi und Blanc». Als berechnender Menschenhändler im Musical «Die Schwarzen Brüder». Als machtverlorener Marcel Ospel in «Grounding». Jetzt ist er als Adrian Sommer ein wunderbar hochmütiger Basler Entrepreneur in «Dinner für Spinner». «Wer sich im Leben über andere oft lustig macht, findet sich früher oder später in einer würdelosen Situation wieder. Zum Beispiel auf allen vieren. Wegen einem Hexenschuss.» So kriecht er denn auch wieder auf die Fauteuil-Bühne hinaus. «Das isch nid luschtig!»