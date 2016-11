Gross war die Empörung, als kürzlich bekannt wurde, dass die Baselbieter Regierung die Gratis-Eintritte für Schulklassen in den Basler Zoo künftig aus dem Budget streichen will. 85 000 Franken hatte der Landkanton dafür bisher bezahlt. Rund 13 000 Baselbieter Schüler besuchten dafür vergangenes Jahr den Zolli. Das Thema dürfte auch an der bevorstehenden Budgetsitzung des Landrats im Dezember noch viel zu reden geben.

Doch auch in Basel-Stadt ist es möglich, dass die Zolli-Eintritte bald aus der Klassenkasse berappt werden müssen. Aktuell verhandeln der Zoo und die Regierung über die kommende Subventionsperiode. Die Regierung will ihren Beitrag um 450 000 Franken auf eine Million pro Jahr kürzen, also um rund einen Drittel. Dies als Teil eines gross angelegten Entlastungsmassnahmenpakets, welches im Frühjahr 2015 vorgestellt wurde. Damit sollen die Steuerausfälle, welche künftig aufgrund der Unternehmenssteuerreform III erwartet werden, kompensiert werden.