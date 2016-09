Darum sind Sie gefragt, liebe Leserin, lieber Leser aus dem Kanton Basel-Stadt, machen Sie mit bei der grossen Umfrage der bz Basel und der „Tageswoche“. Durchgeführt wird sie vom renommierten Meinungsforschungsinstitut Sotomo, das auch für das Schweizer Fernsehen arbeitet. Die Resultate werden gewichtet. Die Repräsentativität ist gegeben. Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Persönliche Daten werden nicht gespeichert. Die Angabe der E-Mail-Adresse am Schluss der Umfrage ist fakultativ. Sie können die Umfrage mehrfach ausfüllen, nur nützt das nichts, weil Sotomo Mehrfachteilnahmen ausfiltert.

Sie können nicht nur Ihre Wunschregierung und die aus Ihrer Sicht ideale Zusammensetzung des Grossen Rates angeben, sondern auch die Sorgen benennen, die Sie und Basel-Stadt umtreibt.

Die Ergebnisse werden am 8. September an einer Veranstaltung im Ackermannshof vorgestellt. Dort erfahren Sie auch, wie die Kandidatinnen und Kandidaten sowie die Parteipräsidentinnen und –präsidenten auf die Resultate reagieren. Für nähere Informationen beachten Sie bitte die in der bz Basel und der „Tageswoche“ erscheinenden Inserate.