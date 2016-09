Es ist einfach, Bau- und Verkehrsdirektor zu sein, weil Basel so eine gute Phase hat.

Nein, das nicht. Gerade die Verkehrspolitik polarisiert stark. Schade finde ich einfach, dass die verschiedenen Verkehrsträger – Autos, öV, Velos - in letzter Zeit vermehrt gegeneinander ausgespielt werden. Mir fällt auf, dass insbesondere die velofeindlichen Äusserungen in der Basler Politik zugenommen haben. Das stört mich enorm.

Weil Sie selber Velofahrer sind?

Nein, sondern weil es im städtischen Raum kein effizienteres Verkehrsmittel gibt und jeder, der mit dem Velo unterwegs ist, dazu beiträgt, dass es weniger Stau gibt. Also müssten gerade die Autofahrerinnen und -fahrer ein hohes Interesse daran haben, dass man den Veloverkehr fördert.

Sie werden oft als Velopolitiker bezeichnet. Sind Sie es leid, diesen Stempel zu haben?

Ich lebe gut mit diesem Image. Aber es ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was wir im Departement machen. Unsere zwei wichtigsten Infrastrukturvorhaben sind der Rheintunnel, also ein Autobahnprojekt, und das Herzstück der Regio-S-Bahn. Bei beiden Projekten verfolgen wir das Ziel, in der nächsten Legislatur die Finanzierung auf Bundesebene sicherzustellen.

Ihnen wird zuweilen vorgeworfen, Sie seien «zu wenig magistral».

Das Amt ist keine Bürde, die man mir schon von Weitem her ansehen muss. Das heisst aber nicht, dass ich das Amt zu wenig ernst nehme. Nur weil man so eine Funktion hat, muss man nicht gemessenen Schrittes und geneigten Hauptes durch die Gegend schreiten. Aber man darf das auch mit einer gewissen Leichtigkeit und einem Lachen tun. Am Ende muss jede Person ihr jeweiliges Amt so repräsentieren, dass es für sie selbst stimmt. Ich möchte authentisch bleiben.

Ist das Ihr Erfolgsrezept?

Zu einem gewissen Teil sicher. Ich würde mir und auch dem Amt nichts Gutes tun, wenn ich mich verstellen würde.