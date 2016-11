Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels (SP) wurde von den Wählern in den zweiten Wahlgang geschickt, doch er bleibt zuversichtlich. In Basel hätte er genügend Stimmen für eine direkte Wahl gemacht, in Riehen und Bettingen hingegen hat er wenig Zustimmung erhalten.

Hans-Peter Wessels, machen Sie es nun wie die US-Präsidentschaftskandidaten und konzentrieren ihren Wahlkampf auf die «Swing-States» Riehen und Bettingen?

Hans-Peter Wessels: Ich war letzten Samstag tatsächlich gemeinsam mit Elisabeth Ackermann an einer Standaktion in Riehen, aber das war Zufall. Dass ich in der Stadt besser abgeschnitten habe als in den Landgemeinden, das spricht hingegen für meine Politik.

Wie meinen Sie das?

Gerade Verkehrspolitik geschieht auf Gemeindeebene. Hier eine Strasse für den Velo-Gegenverkehr zu öffnen, da eine Verbesserung für Fussgänger – das alles spüren die Menschen, wenn es direkt vor ihrer Haustüre geschieht. Riehen ist da vielleicht zu weit weg.

Vielleicht gibt es in Riehen auch einfach mehr Autofahrer...

Ich wehre mich dagegen, dass so strikt zwischen Auto- und Velofahrern unterschieden wird. Die Realität zeigt, dass die Grenzen in den allermeisten Fällen fliessend sind und darauf baut auch unsere Verkehrspolitik. Es gibt Fahrten, für die das Velo oder der öffentliche Verkehr besser geeignet sind. Und es gibt solche, für die ein Auto Sinn macht. Aber es ist auch eine Tatsache, dass sich viele Baslerinnen und Basler eine für Velos attraktivere und sicherere Stadt wünschen.

Es gibt aber auch Bewohner, die sich mehr Parkplätze wünschen.

Auch das gibt es und, selbst wenn es in der Bevölkerung anders ankommen mag: Es gibt auch mehr Parkplätze. Zwar sind in den letzten 15 Jahren rund 3000 Parkplätze aus dem Strassenraum verschwunden, gleichzeitig sind aber 6000 unterirdische dazugekommen. In vielen Fällen waren diese oberirdischen Parkplätze aufgrund neuer Sicherheitsnormen gar nicht mehr zulässig, beispielsweise solche quer zur Fahrbahn.

In anderen Worten: Günstige oberirdische wurden durch teure unterirdische Parkplätze ersetzt.

Es ist kein Menschenrecht, praktisch gratis im öffentlichen Raum parkieren zu können. Für das muss man einen Preis verlangen dürfen und ich denke, wer sich ein Auto leisten kann, sollte es sich auch leisten können, dieses Auto irgendwo abzustellen.

Nebst dem Verkehr bewegt auch das Wohnen die Bevölkerung. Führen dort ebenfalls viele kleine Schritte zu einer Verbesserung oder braucht es grosse Visionen?

Es braucht beides. Es gibt noch viel Potenzial zur Verdichtung, auch im Kleinen. Mit dem Wohnraumfördergesetz ist es uns gelungen, dass sehr kleinräumig und an vielen Orten zusätzlicher Wohnraum entsteht. Daneben gibt es die ebenfalls nötigen, grossen Arealentwicklungen. Aktuell im Bau ist das ehemalige Novartis-Areal Schoren, wo insgesamt über 200 Wohnungen entstehen. Oder das Erlenmattareal-Areal mit rund 1400 neuen Wohnungen.

Ist die Langfristigkeit dieser Projekte für Sie ein Problem? Der Wähler wählt heute, Projekte wie Rheintunnel oder Herzstück werden aber erst Jahrzehnte später fertig.

Das ist so. Grosse Bauprojekte, das braucht einen langen Schnauf. Wenn ich Glück habe, dann werde ich als alter Herr zur Herzstück-Eröffnung eingeladen. Umgekehrt durfte ich, als ich vor acht Jahren neu im Amt war, der Fertigstellung der Nordtangente beiwohnen – einem Projekt, das von meinem Vor-Vor-Vorgänger Eugen Keller initiiert wurde.

Entsprechend möchten Sie noch etwas länger im Amt bleiben. Können Sie der Tatsache, dass Sie in einen zweiten Wahlgang gezwungen wurden, eigentlich auch etwas Positives abgewinnen?

Am Wahltag hat es mich natürlich gewurmt, dass ich so knapp nicht gewählt wurde. Aber der zweite Wahlgang bietet auch Vorteile: Weil es weniger Kandidaten sind, kann man seine politischen Anliegen prominenter platzieren. Dass ich am Pfeffinger Forum an der Seite von Bundesrätin Doris Leuthard über den Rheintunnel sprechen konnte, das half mir und dem Projekt beispielsweise sehr.

Schaut man sich die Resultate des ersten Wahlgangs an, dann läuft es auf einen Zweikampf zwischen Baschi Dürr und Heidi Mück hinaus. Also einen Regierungskollegen von Ihnen gegen eine Ihnen politisch näherstehende Kandidatin. Schlagen zwei Herzen in Ihrer Brust?

Das ist genau so. Ich würde mich sehr über eine Wahl von Heidi Mück freuen und bin überzeugt, sie würde eine ausgezeichnete Regierungsrätin werden. Gleichzeitig sind wir ein gutes Team in der Regierung und ich würde es enorm bedauern, wenn Baschi Dürr abgewählt würde. Das würde mir auch persönlich nahe gehen.