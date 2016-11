Wenn es sehr gut läuft für Heidi Mück, ist sie heute in zehn Tagen Regierungsrätin. Nach ihrem überraschend guten Abschneiden im ersten Wahlgang hat die Kandidatin von Basels starker Alternative (Basta) realistische Chancen, im zweiten Wahlgang als fünfte Linke in die Regierung gewählt zu werden. Dort würde sie sich um Bildungspolitik kümmern wollen.

Heidi Mück, Hillary Clinton hat viel Geld und Kraft investiert – für nichts. Geht es Ihnen bald auch so?

Heidi Mück: Überhaupt nicht. Das respektable Resultat des ersten Wahlgangs kann mir niemand mehr nehmen. Ausserdem habe ich nichts zu verlieren. Sollte ich nicht gewählt werden, wäre meine Familie wahrscheinlich enttäuschter als ich: Meine Söhne und mein Partner sind zurzeit ständig im Einsatz für mich.

Welche Chancen rechnen Sie sich aus?

Weniger als 50 Prozent. Ich denke, das Establishment hat bessere Chancen, weil die Leute es bereits kennen, und ich manchen Wählern zu extrem bin. Vielleicht traut man es mir als Frau auch nicht zu.

Schaut man in die USA, spricht das Establishment-Argument für Sie.

Das stimmt, ich denke aber, ich lege mehr Glaubwürdigkeit an den Tag als Trump. Zudem möchte ich das Establishment ja nicht aufbrechen, sondern bloss eine andere Optik in die Regierung bringen.

Sie nennen Argumente, die gegen Sie sprechen könnten – und lassen dabei aus, dass es vielleicht Leute gibt, die nichts gegen Sie, wohl aber etwas gegen eine linke 5:2-Übermacht haben.

Ich kann nachvollziehen, dass manche Leute Angst davor haben. Gleichzeitig sind mit der jetzigen rot-grünen Mehrheit längst nicht alle zufrieden. Die Aspekte, die ich mitbringen würde, fehlen bisher.

Dann stimmt also, was Medien seit langem hartnäckig berichten: Das Grüne Bündnis, zu dem Ihre Basta gehört, ist keine Allianz der trauten Einigkeit?

Wäre das der Fall, wären wir eine Partei. Unsere Zusammenarbeit läuft aber so gut wie nie zuvor. Lange haben wir von der Basta darunter gelitten, dass der Grüne Guy Morin uns kaum einbezogen hat. Umgekehrt hielten die Grünen unsere Kritik an ihrem Regierungsrat nur schlecht aus.

Wenn jetzt alles gut läuft, ist die Basta mit Elisabeth Ackermann künftig gut vertreten. Warum braucht es Sie da noch an der Seite der Grünen?

Die Grüne Elisabeth Ackermann muss eine Regierungspräsidentin für alle sein. Ich könnte mir eher erlauben, die Optik von sozial Schwächeren, etwa von den Bewohnern des Klybeck-Quartiers, einzubringen.

Sie wollen das Erziehungsdepartement übernehmen und vieles umkrempeln. Flächendeckende Tagesschulen und die Wiedereinführung von Klein- und Einführungsklassen beispielsweise. Was bliebe von Christoph Eymanns Errungenschaften?

Einiges. Die Schulharmonisierung etwa würde ich nicht rückgängig machen wollen, und auch gegenüber dem Lehrplan 21 habe ich keine grossen Vorbehalte. Sowieso würde ich den Lehrpersonen keine weitere Reform zumuten wollen. Ausserdem bin ich überzeugt von der Frühförderung, die auch Eymann eingeführt hat.

In welchem Bereich würden Sie das Geld für Tagesschulen abzwacken?

Ich würde die teils erst vor kurzem eingeführten Strukturen im Erziehungsdepartement unter die Lupe nehmen. Meiner Meinung nach braucht es nicht alle. Ich denke an die vielen Evaluationen und Controllings, welche die Lehrpersonen zusätzlich belasten. Viele dieser neuen Stellen sind mit Leuten besetzt, die früher unterrichteten und dies wieder tun könnten. Natürlich müsste ich gute Argumente für Tagesschulen vorbringen, um zusätzliche Gelder zu erhalten. Das wichtigste Argument ist, dass es sich langfristig lohnt, in Chancengleichheit zu investieren.

So, wie Sie klingen, müssen wir gar nicht über das Sicherheitsdepartement als mögliche Option sprechen.

Na ja, vielleicht war es kommunikativ ein Fehler, dass ich mich von Anfang auf das Erziehungsdepartment gestürzt habe. Wer sich zur Wahl stellt, muss bereit für jedes Departement sein. Das gilt auch für mich. Trotzdem entspricht das Erziehungsdepartement mehr meinen Kompetenzen und Stärken als das Sicherheitsdepartement. Als linke Frau würde mir dort ein sehr rauer Wind entgegenblasen.

Diesen Wind spürt derzeit auch der bürgerliche Sicherheitsdirektor Baschi Dürr, wenn auch eher von aussen als von innen. Nützen Ihnen die immer neuen Storys zur Dienstwagen-Affäre?

Das kann ich nicht beurteilen. Klar ist, dass Dürr einen schwierigen Job hat. Ich empfinde keine Schadenfreude, wenn ein neuer Skandal ans Licht kommt.

Ihnen könnte die Israel-Geschichte schaden: Manche Leute werfen Ihnen Antisemitismus vor, weil Sie 2010 einen Boykott-Aufruf gegen israelische Produkte unterschrieben haben.

Ich nehme drei Leute namentlich wahr, die diese Kampagne vorantreiben. Es ist eine regelrechte Hass-Kampagne, deren einziges Ziel es ist, mich fertig zu machen. Ich bin aber froh, dass es diesen Leuten bisher nicht gelang, mein seit 25 Jahren andauerndes Engagement für Schwächere, Frieden und Solidarität zu zerstören.

Und der Antisemitismus-Vorwurf?

Ich kritisiere Israels Politik, das hat überhaupt nichts mit Antisemitismus zu tun. Dieser Boykott wird im Übrigen auch von jüdischen Menschen unterstützt.

Für die «BaZ» sind Sie der «Albtraum der Bürgerlichen». Wie finden Sie das?

Diese Bezeichnung fand ich lustig. Es war eine Reaktion auf mein gutes Resultat im ersten Wahlgang und hat gezeigt, dass mir die «BaZ» diesen Erfolg nicht zugetraut hätte. Jetzt merken auch die Letzten, dass es Leute gibt, die mich wählen. Wer gegen mich ist, drängt mich halt in diese Ecke. Ich versuche, diese Etikette zu entkräften, indem ich darauf hinweise, dass ich 16 Jahre alt war, als ich Häuser besetzt habe.

Sie haben aber immer noch einen guten Draht zur alternativen Szene. Wie würden Sie mit diesen Bekanntschaften als Regierungsrätin umgehen?

Es besteht ein Vertrauensverhältnis zwischen mir und dieser Szene. Diese Leute haben ein anderes Verhältnis zu «leben und leben lassen», das ist ihr gutes Recht.

Die Wagenplatz-Leute etwa sind aber Schmarotzer, die gratis und vom Staat geduldet am Hafen wohnen.

Sie würden gerne Miete bezahlen, doch dann würde aus der jetzigen Duldung eine Art Mietverhältnis, daher geht das nicht. Ich sehe darin kein Problem, aber natürlich würde ich mich nicht mehr so explizit zum Thema äussern. Meine Sympathien würden aber nicht verschwinden.

Auch zu anderen Themen könnten Sie sich nicht mehr gleich äussern wie jetzt. Etwa zur Unternehmenssteuerreform, gegen die Sie ankämpfen.

Ich würde zwischen der nationalen und der kantonalen Umsetzung unterscheiden, denn ich habe Verständnis für Eva Herzogs Bemühungen, die Pharma-Konzerne hier zu behalten. Mir ist auch bewusst, dass ein Grossteil unseres Wohlstands der Pharma zu verdanken ist. Trotzdem müsste man diese nicht unbedingt derart fest «chüderlen», finde ich.

Können Leute, die Sie wählen, weil Sie sozial Benachteiligten eine Stimme geben, darauf zählen, dass diese Stimme in vier Jahren nicht verhallt?

Es wäre bestimmt eine Herausforderung, den Kontakt zur Basis nicht zu verlieren. Davor habe ich auch ein wenig Angst. Doch ich denke, wenn ich diesen Kontakt pflege, kann ich ihn auch aufrechterhalten. Ich stelle mir eine Art Echogruppe mit Leuten von der Basis vor. Zudem würde ich Bürgersprechstunden einführen.

Was genau soll das sein?

Ich würde beispielsweise jeden ersten Montag im Monat zwischen 18 und 19 Uhr in einer Beiz für die Bevölkerung da sein und ihre Anliegen entgegennehmen.

Die Anliegen der Leute betreffen aber bestimmt nicht nur die Bildung.

Es muss alles Platz haben an einem solchen Anlass, auch Themen, die nicht mein Departement betreffen würden.

Als Grossrätin kämpften sie gegen schnelle Entwicklungen und setzen sich für organisches Wachstum von Quartieren ein. Auf dem BASF-Areal will der Kanton ein neues Stück Stadt entwickeln. Wie soll das geschehen?

Die Planer sollten eins nach dem anderen machen, Schritt für Schritt. Offenbar ist man bereit, bestehende Gebäude stehen zu lassen, was ich begrüsse. Da muss man in Ruhe überlegen, was da überhaupt hineinpasst. Es wäre schlimm, wenn alles plattgewalzt und etwas komplett Neues darauf gebaut würde. Dieses Quartier muss leben, damit es nicht einfach zu einer leblose Retorten-Wohnsiedlung wird.

Sie haben nebst Ihren Ideen für Basel Visionen für die Welt. Ihre grösste Vision ist es, den Kapitalismus zu überwinden. Ist das Ihr Ernst, Frau Mück?

(lacht) Ich frage zurück: Ist der Kapitalismus ein System, das gut ist für uns und für unser Zusammenleben?

Gibt es in vier Jahren keine Wahlen mehr, weil Basel kommunistisch ist?

(lacht stärker) Sicher nicht! Das kann ja nicht die Alternative sein. Ich beschäftige mich stark mit Postwachstumsökonomen und deren Theorien, wonach viele Gegenstände, die wir besitzen, unnötig wären. Denken Sie an Bohrmaschinen: Wie oft brauchen Sie eine solche? Ich behaupte: nicht mehr als einmal im Jahr. Da wäre es doch sinnvoll, mehrere Leute würden sich eine Bohrmaschine teilen. Ich fände es spannend, solche Ansätze ernsthaft weiterzudenken.

Aber Pfannen darf man behalten?

Klar. Das soll doch kein Zwang sein!

Das System bliebe also kapitalistisch?

Ja, aber der Kapitalismus würde langsam aufgeweicht. Es gäbe wieder mehr Tauschhandel und Gemeinschaftlichkeit.

Wie würden Sie diese Vision in Ihrem Job als Regierungsrätin einbringen?

Ich behielte sie als Vision eines anderes Zusammenlebens in meinem Herzen.

Schüler müssten keine Bücher teilen?

Nein! Aber ich denke, es täte sicher gut, mit Visionen ein neues Amt anzutreten.

