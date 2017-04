Die Konzentration ist den Kindern ins Gesicht geschrieben, eine ernste Sache, offensichtlich. Im Chor rufen sie:

«Kro-ko-dil

Kro-ko-dil

Ich ka frä-sse

was ich will!»

Und die 20 von ihnen geschlagenen Trommeln begleiten sie, exakt im Rhythmus der Sprache.

«Bum-bum-bum

Bum-bum-bum

Bum-bum, bum-bum

Bum-bum-bum!»

Unvermittelt folgt:

«Sag mol jo!

Nei!

Jo!

Und denn drummlisch witter so!»

Und:

«Hesch du Gutzi

us dr Gutzibüxe gnoh?

Was ich?

Jä du!

Ich nit!

Wär denn?»

Nicole Baumann, die den fröhlichen Kindertrupp anleitet, sagt: «Trommeln, Rhythmus und Sprache haben sehr viel gemeinsam.» Klar, was wäre Sprache ohne Rhythmus? Eigentlich sei das ja überhaupt nicht neu, wendet sie selbst ein. Sprache folgt einem Takt und einer Phrasierung. Nicht vergebens werden diese Begriffe auch in der Musik verwendet.

Für Vier- bis Neunjährige

Als Rhythmuspädagogin referiert die gelernte Kindergärtnerin seit über 20 Jahren an verschiedenen pädagogischen Fachhochschulen zum Thema «sprachschöpferischer Unterricht» für vier- bis neunjährige Kinder. In diesen Jahren hat sie Stücke arrangiert und komponiert, Verse gedrechselt, Tänze einstudiert, Lehrmittel verfasst. Sie habe sicherlich schon tausenden von Lehrerinnen und Lehrer, Heilpädagogen, Kindergärtnerinnen etc. ihr Wissen und ihre Erfahrung mitgegeben. Auch Musiker hätten sich schon dafür interessiert. Die Praxis holt sie sich in ihrem eigenen (staatlichen) Kindergarten, wo tägliches Trommeln bereits zu einer nicht mehr wegzudenkenden Tradition gehört.