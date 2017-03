Was ist der Unterschied zwischen der Fasnacht und der Baselworld?

Die Kostüme an der Uhren- und Schmuckmesse sind teurer. Und die (hochhackigen) Schuhe. Von den Accessoires gar nicht zu reden. Aber es gibt auch Parallelen. Die Menschen wirken wie verkleidet. Sie scheinen eine Rolle zu spielen, eine Maske zu tragen. Von der schönen Hostess bis zum auf cool getrimmten Einkäufer.

Es ist eine Parallelwelt, die da in den Messehallen alljährlich aufgebaut wird. Stände gross wie Mehrfamilienhäuser. Klotzen statt kleckern. Hochglanz, Pelz und Champagner. Nur die Toilettenanlagen verraten, dass an gleicher Stätte auch eine Baumesse durchgeführt wird. Es ist die Antithese zum wirklich reichen, aber zurückhaltenden Basler-Daig, was sich in diesen Tagen abspielt.

Doch ein klein wenig Mäzenatentum ist in all dem Glanz und Gloria auch zu finden. Hublot, mit Abstand der lauteste Stand mit einem Ferrari in der Auslage, und Depeche Mode als Markenbotschafter sammelt für sauberes Trinkwasser. Das ist schön. Aber auch etwas verstörend.

Draussen auf dem Messeplatz riecht es nach Bratwürsten. 8.50 Franken kostet das Stück. Für die internationale Spesenritterschar ein Schnäppchen.