Gear S3 von Samsung beispielsweise, will den Graben zwischen Hightech und Schweizer Uhrendesign überbrücken. Für die Entwicklung der Gear S3 hat sich der koreanische Konzern mit dem Schweizer Luxusuhren-Designer Yvan Arpa und dem Industriedesigner Arik Levy zusammengetan. Arpa erklärt: «Samsung bereitet den Weg für die nächste Generation Uhren, die mit einer Kombination aus Tradition und smarter Funktionalität auf dem Markt punkten wollen.»

Und Levy: «Emotionalität, die die Leute in Form von Tradition ausleben, in Kombination mit Technologie, war die Idee, an der ich künstlerisch arbeitete und nachging.» Die zwei Modelle der Gear S3, das «classic» Modell und das «frontier» Modell, stünden für den Lifestyle in den heutigen Gesellschaften, erklärt Samsung-Marketingdirektor Younghee Lee.

Samsung: Riesige Marktmacht

Diese Quasi-Uhr scheint vielleicht nicht besonders aufregend. Aber Samsung hat ein riesiges Händlernetz und eine unglaubliche Finanzkraft, bei der sehr viele andere Anbieter zusammenpacken können. Der Konzern macht mit 489 000 Mitarbeitenden einen weltweiten Umsatz von 250 Milliarden Franken. Das ist mehr als doppelt so viel Umsatz wie Roche und Novartis zusammen.