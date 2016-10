Hochhäuser gehören in die Stadt und sonst nirgendwo hin

Verdichtetes Wohnen entfaltet seine volle Wirkung nur, wenn dadurch die Wege kurz werden. Und das ist nur in der Stadt möglich.

Hochhäuser in der Agglo bedeuten: Mehr Autos, mehr öV-Pendler, mehr Hektik in der Rush-Hour. Dazu: Mehr Strassen, mehr Trams, mehr Schienen, mehr Russ, Schmutz und Lärm.

Mehr Hochhäuser in der Stadt hingegen bedeuten: Es haben mehr Menschen die Möglichkeit, die wichtigsten Strecken zu Fuss oder mit dem Velo zurückzulegen. Sie verbrauchen weder Öl noch Strom, um zur Arbeit zu gehen. Die meisten Angebote des täglichen Bedarfs sind mit sehr kurzen Wegen erreichbar – im besten Fall sogar Grünflächen, die erhalten bleiben oder entstehen können, wenn statt in die Breite in die Höhe gebaut wird. Würden die Hochhäuser zusätzlich innerhalb der Stadt noch zu Hochhaus-Zonen zusammengefasst, kombiniert aus Hochhäusern zum Wohnen und solchen zum Arbeiten, würde dieser positive Effekt der Verdichtung sogar noch verstärkt.

Es ist doch wie in einem wohlsortierten Kleiderschrank. Es gibt gut zugängliche Abteile, dort wo beispielsweise die T-Shirts sind. Um diesen Premium-Platz bestmöglich auszunutzen, werden die T-Shirts gestapelt. Die Fussball-Stulpen, einmal im Jahr am Firmengrümpeli gebraucht, landen hingegen ganz oben rechts im Schrank. Rascher Zugang zu ihnen ist nicht so wichtig, dafür gibt es dort hinten oben jede Menge verfügbaren Platz, sodass die Stulpen nicht auf die Snowboard-Handschuhe gestapelt werden müssen, sondern problemlos daneben liegen können.

Übertragen auf das Wohnen heisst das: Basel ist die Premium-Lage für den raschen, täglichen Zugriff, dort muss also möglichst gestapelt werden. Schönenbuch hingegen ist nicht ganz so premium gelegen, nicht von der Schönheit der Landschaft her, aber von den Zugriffsmöglichkeiten, entsprechend können die Häuser dort ruhig nebeneinander liegen, wie die Snowboard-Handschuhe und Fussball-Stulpen im Kleiderschrank.