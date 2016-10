Für die gute Ausbildung Tausender Basel-Botschafter

Es gibt keinen Grund, politisch interessierten Exil-Baslern die Teilnahme an kantonalen Wahlen zu untersagen. Sie ist gut für Basel

BaselArea, Stadtmarketing und Basel Tourismus engagieren sich mit Nachdruck dafür, Basel in der Welt bekannt zu machen und Firmen wie Besucher davon zu überzeugen, Basel zu besuchen oder sich hier niederzulassen. Die natürlichen Botschafter Basels sind die Exil-Basler, von denen es doppelt soviele gibt wie in der übrigen Schweiz.

Warum sie den Stadtkanton verlassen, ist schwer zu sagen, deutet aber auf Weltoffenheit hin. Je besser sie informiert sind, was in ihrer Heimat läuft, desto besser können sie in der Welt für Basel werben – und das noch gratis. Deshalb sollte man ihnen ermöglichen, neben den Nationalrats- und Ständeratswahlen auch an kantonalen Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen. Der dazugehörende Meinungsbildungsprozess ist eine günstige Möglichkeit, Tausende Botschafter für die Interessen Basels auszubilden. Ob es nun um ein Ozeanium an der Heuwaage, die Kaserne, die Entwicklung des Erlenmattareals oder die Stadtrand-Überbauung geht – es ist gut, wenn Auslandschweizer darüber informiert sind, was in ihrem Heimatkanton passiert und diskutiert wird. Das trägt ausserdem dazu bei, den Konnex zu Basel zu halten und schafft Bindung. Kommen diese Exil-Basler zurück, finden sie sich schnell wieder in das Gemeinwesen ein.

Selbst, wenn die Wahlbeteiligung bei den Auslandschweizern niedriger liegt als bei den hier Ansässigen, erhöhen einige Tausend Wähler, die mehr an den Abstimmungen teilnehmen, die Legitimität von politischen Entscheidungen und künftigen Entscheidungsträgern wie Regierungsräten und Grossräten.

Sorge, dass die Auslandschweizer leichtfertig mit ihrem Wahlrecht umgehen, braucht man sich keine zu machen. Um überhaupt stimmberechtigt zu sein, müssen sie sich in einem besonderen Verfahren in der für sie zuständigen Schweizer Vertretung in ihrem Wohnsitzland registrieren lassen. Sie sind also politisch interessiert und man sollte sie nicht abweisen.