Am Sonntag wählt Basel Parlament und Regierung. Es wird Sieger geben und Verlierer, Neu- und Abgewählte und vermutlich solche, die wegen ein paar Stimmen in einen zweiten Wahlgang müssen. Doch vor allem wird sich einmal mehr zeigen: Es ist ein kleiner Teil der Bevölkerung, der die Weichen stellt für die nächsten vier politischen Jahre im Stadtkanton. Genauer gesagt werden es wohl rund 23 Prozent sein, also weniger als jeder vierte Einwohner.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Da ist einerseits die Gruppe der freiwilligen Nicht-Wähler. Diese Gruppe wird seit 1938, so weit reichen die Auswertungen des Statistischen Amts zurück, ständig grösser. Nahmen damals noch 80 Prozent der Basler (nur die Männer, die Frauen dürfen erst seit 1968 wählen) an der Grossratswahl teil, waren es vor vier Jahren noch 41,6 Prozent. Oder in absoluten Zahlen: 62 635 stimmberechtigte Baslerinnen und Basler verzichteten 2012 auf ihr Wahlrecht. Wären die freiwilligen Nicht-Wähler eine Partei, sie würden im Grossen Rat mit Abstand die grösste Fraktion bilden und hätten Anspruch auf vier von sieben Regierungsratssitzen.