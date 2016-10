Maria Letisia Bo’a wohnt in Jopu, auf dem indonesischen Flores. Sie ist 47 Jahre alt und hat fünf Kinder. Um ihre Ausbildung zu finanzieren, arbeitet sie tagsüber als Primarschullehrerin. Abends, wenn die Schule geschlossen ist, greift sie zum Garn und zum bunten Faden und stellt hochwertige Sarongs mit komplexen Mustern auf Bestellung her. Hochzeitsfeste, Studienabschlüsse – der Anlässe sind viele, die Arbeit ist anstrengend.

Maria Letisia Bo’a ist, wie viele Frauen in Ostindonesien und Timor-Leste, Ikat-Weberin. Ikat ist eine uralte textile Musterungstechnik und Kunstform, mit der komplexe Muster auf handgewobenen Textilien kreiert werden. Maria Letisia Bo’a ikattet seit der dritten Primarklasse. Wohl ahnte sie damals nicht, dass ihre Arbeiten eines Tages weit, weit weg von ihrem Dorf, in der fernen Schweiz präsentiert würden, im Museum der Kulturen in Basel.

Das Museum am Münsterplatz eröffnet heute die Textilausstellung «Mustergültig. Globale Spuren in der lokalen Ikat-Mode». Maria Letisia Bo’as Kreationen sind unter anderem mit den Arbeiten weiterer fünf Weberinnen im obersten Stock des Museums ausgestellt. Die Primarschullehrerin kommt in einem Video zu Wort, in dem sie von ihrer Kunst und ihrer Arbeit erzählt.

Längst nicht vor dem Aussterben

Schaut man sich das Video an, wird klar: Die Kunstform ist alles andere als vor dem Aussterben. «Die Ikat-Weberei lebt und ist dynamisch», sagt Richard Kunz, Südostasien-Kurator des Museums. Ihre kreative Selbstständigkeit hätten die Weberinnen nie aufgegeben, betont Museumsdirektorin Anna Schmid – trotz fortschreitender Globalisierung.