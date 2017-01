Ganz anders in Zürich

Deshalb ist auch für den Baselbieter Grünen-Fraktionschef Klaus Kirchmayr klar: «Gemäss modernen Governance-Grundsätzen haben weder Schweizer noch französische Vertreter der Zivilluftfahrtbehörde im Leitungsgremium des EAP etwas zu suchen.» Doch weshalb ist dies heute überhaupt der Fall? Beim grössten Schweizer Landesflughafen Zürich käme es niemandem in den Sinn, einen Bazl-Vertreter ins oberste Gremium zu berufen. Beim Bazl betont man, dass die Flughäfen Zürich und Basel in diesem Punkt nicht miteinander vergleichbar seien. Letzterer fusse auf einem Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich. Sowohl das Bazl als auch die französische Luftfahrtbehörde DGAC stellen im EAP-VR je zwei Mitglieder. «Da es sich um einen binationalen Flughafen handelt, ist die Vertretung des Bundes unabdingbar», betont Bazl-Sprecherin Nicole Räz auf Anfrage der bz. Dem lässt sich entgegenhalten, dass der Bund seine berechtigten Interessen im Verwaltungsrat des EAP auch anders wahrnehmen könnte – zum Beispiel via Vertreter des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco).

Schweiz soll nicht alleine handeln

Doch beim Bundesamt selbst sieht man keine Konflikte betreffend Corporate Governance. Schliesslich liege die Aufsicht über den Flugbetrieb und die Flugsicherung am EAP bei Frankreich, argumentiert Bazl-Sprecherin Räz. Das ändert freilich nichts an der Kritik, dass Luftfahrtbehörden in Leitungsgremien eines Flughafens nichts zu suchen hätten – die monierten Interessenkonflikte betreffen auch die französische DGAC. Doch um die heutige Praxis über Bord zu werfen, müsste der Staatsvertrag abgeändert werden. Der Bundesrat müsste dies wollen, er ist für die Wahl der Schweizer Vertreter in den EAP-VR zuständig. Einen solchen Entscheid der zuständigen Minister aus der Schweiz und Frankreich würde Grünen-Fraktionschef Kirchmayr begrüssen. Nicht sinnvoll wäre hingegen ein unilaterales Vorgehen der Schweizer Seite: «Ziehen wir die Bazl-Vertreter zurück, bleiben gleichzeitig aber jene der französischen Luftfahrtbehörde im Verwaltungsrat, dann wird die Situation noch verschlimmert.» Denn wenigstens sei heute die Parität der Interessen gewahrt, gibt Kirchmayr zu bedenken.

Die Kritik an den beiden Bazl-Sitzen im EAP-Verwaltungsrat ist nicht neu. Bereits 2011 verwies die Baselbieter SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer auf die erwähnten Interessenkonflikte. Dabei erwähnte sie auch die Tatsache, dass die lärmgeplagten Anwohner nicht im EAP-Verwaltungsrat vertreten seien. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Im Gegensatz dazu sitzt auf französischer Seite seit Jahren ein Vertreter der flughafennahen Gemeinden im EAP-Führungsgremium.