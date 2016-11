Bis der Basler Grosse Rat zum ersten Mal in der kürzlich gewählten Zusammensetzung tagen wird, dauert es noch drei Monate. Trotzdem werfen die kommenden vier Jahre bereits jetzt ihren Schatten voraus. Hauptthema in der Basler Politszene ist derzeit die künftige Sitzverteilung in den Kommissionen. In diesen werden die Geschäfte vorbereitet und die Weichen für die Diskussionen im Parlament gestellt.

Für die nächste Legislaturperiode kommt es zu einer Reihe von Änderungen in der politischen Landschaft der Stadt. So kann etwa die LDP Anspruch auf deutlich mehr Sitze in den Kommissionen erheben als bisher. Inklusive dem neuen Bettinger Grossrat Olivier Battaglia (Aktives Bettingen) kommt die Fraktion der Liberalen künftig auf 15 statt wie bisher zehn Parlamentarier. Kommissionssitze abgeben müssen dafür wohl vor allem FDP und CVP.

Drei wichtige Präsidien offen ...

Weiter kommt es auch in den meisten Kommissionen zu grösseren Veränderungen. So wird etwa das Präsidium der wichtigen Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) frei. Der Grüne Michael Wüthrich, der die letzten zehn Jahre als Kommissionspräsident die Verkehrspolitik der Stadt mitgeprägt hat, gibt sein Amt ab.

Auch SP-Fraktionspräsidentin Beatriz Greuter hört als Präsidentin der Gesundheitskommission (GSK) auf. «Ich habe am Montag die Fraktion davon in Kenntnis gesetzt», bestätigt Greuter. Frei wird auch das Präsidium der einflussreichen Bau- und Raumplanungskommission (BRK). Deren aktueller Präsident Conradin Cramer wurde am 23. Oktober für die LDP in die Regierung gewählt.

... oder gar vier?

Gleich drei wichtige Kommissionspräsidien stehen offen – nun geht das Geschacher los. Dabei ist die brisanteste Vakanz noch gar nicht genannt. Das hat einen Grund, von einem freiwilligen Rücktritt ist hier nicht zu sprechen. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass die Grossräte verschiedenster politischer Couleur unzufrieden sind mit SVP-Grossrat Patrick Hafner, der die Finanzkommission führt. «Hafner ist umstritten», bestätigt Greuter. «Vorher hatten wir Baschi Dürr, er hat seinen Job gut gemacht.»

Ein heisses Gerücht macht die Runde: Eine Allianz aus SP und LDP soll einen SVP-Sprengkandidaten bevorzugen. Alexander Gröflin. Er ist kein Unbekannter, seine Karriere geriet allerdings ins Stocken. Gröflin stand im Zentrum der Vorwürfe, vergangenen Herbst eine Kampagne gegen SVP-Präsident Sebastian Frehner angezettelt zu haben. Nicht zuletzt deshalb ist er sehr vorsichtig, als ihn die bz erreicht: «Ich hätte Zeit für ein Präsidium, das einen grösseren Arbeitsaufwand erfordert», sagt er. Fügt aber sofort an, dass er Fraktionskollege Hafner keinesfalls desavouieren möchte.

Als Alternative kursieren aus gut unterrichteten Quellen Gerüchte, dass die LDP mit ein wenig Schützenhilfe gar einen «Unfriendly Take-over» versuchen könnte – allenfalls mit UBS-Banker Thomas Strahm oder Parteipräsidentin Patricia von Falkenstein. Dies scheint allerdings eher unwahrscheinlich, denn der SVP stünde als grosse Fraktion das Präsidium einer wichtigen Kommission zu. Mit der Regiokommission, aktuell in den Händen der GLP, liesse sie sich wohl nicht abspeisen.

Eine weitere spannende Rochade wäre ein Kuhhandel zwischen LDP und SP: Heiner Vischer (LDP) liebäugelt schon länger mit dem Uvek-Präsidium, während aus der SP René Brigger gerne der Bau- und Raumplanungskommission vorstehen würde. Gemäss Informationen der bz hat er seinen Wunsch an der Fraktionssitzung deutlich geäussert. Heiner Vischer findet die These «interessant», zeigt sich jedoch von den jüngsten Entwicklungen eher überrascht.