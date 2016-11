Sein Blick fällt auf die Uhr, sie schlägt 14 Uhr. Die Prüfung beginnt. Langsam, aber selbstsicher, zieht er sich die grün-weissen Handschuhe über die Finger. Er lässt seinen Blick nochmals über die Szenerie schweifen. Am Boden verteilt liegen Blätter, in der Mitte steht ein grosser, runder Topf. In ihm ein Bäumchen von etwa einem Meter Höhe. Die Äste ragen in alle Richtungen, und die Blätter hängen zerzaust an den Zweigen. Genau richtig für Alain Thürking. Er greift nach Schere und Säge und beginnt sein Werk. Langsam fallen zuerst die verdorrten Äste, die keine Blüten mehr tragen können, danach folgt der Feinschliff. «Der ist eigentlich nur für die Kunden», erklärt der 18-Jährige, «damit der Baum schön aussieht.»

Der angehende Landschaftsgärtner ist einer der zehn Finalisten des Wettbewerbs «Lehrling des Jahres 2016». In dessen Rahmen fand am Mittwoch der Contest-Tag statt. Dabei treten die Finalisten in acht verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Von Köpfchen über Kreativität bis hin zu Teamwork ist alles gefragt.

Knifflige Aufgaben warten

Ruhiger und gemütlicher geht es in der Küche zu. Hier stehen fünf Lehrlinge vor der Gruppenaufgabe: Es gilt, einen Apéro für die Berufsbildner und die anderen Teilnehmer zu kreieren. Luca Kunz, Adrian Mühlheim, David Sutter, Tabea Zbinden und Xenia Graz bereiten vor und richten an. Serviert werden Schinkengipfeli, Tomaten-Mozzarella-Spiesse, Chips und andere Köstlichkeiten. Bewertet werden dabei nicht nur die Präsentation und die Qualität des Essens, sondern auch die Teamarbeit.

Ausgewertet werden jedoch nicht nur die acht Posten des Contest-Tages, sondern noch zwei weitere Disziplinen. Eine dieser findet live, an der Preisverleihung am 29. November im Congress Center Basel, statt. Die andere findet im Rahmen eines Online-Votings statt, welches ab dem 7. November freigeschaltet wird. Der Lehrling, der die meiste Unterstützung bekommt, erhält Punkte.

Sieg ist Nebensache

Gründe mitzumachen, gibt es viele. Xenia Garz, angehende Musikinstrumentenbauerin, möchte damit ihren, eher aussergewöhnlichen Beruf vorstellen. «Ich will zeigen, dass es noch mehr Lehren gibt als nur KV oder Fachfrau Betreuung.» Denn jeder und jede solle das ausüben, was ihr oder ihm wirklich gefalle, fügt sie an. Tabea Zbinden hingegen möchte den Menschen die Seriosität ihres Berufes nahelegen. «Viele denken immer, Fachfrau Betreuung bedeutet, dass wir den ganzen Tag mit den Kindern spielen.» Dazu gehöre aber viel mehr. «Wir fördern die Kinder für ihre zukünftige Laufbahn, und dies möchte ich zeigen», so Zbinden.