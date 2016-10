Sobald irgendetwas ihre Aufmerksamkeit erregt, stellen sie die wollweichen Ohren auf und kommen den Besuchern entgegen. Ihrem Sanftmut signalisierenden Blick zu widerstehen, ist fast unmöglich. Sie sind allerdings von zentralasiatischen Hirtenhunden sehr gut bewacht. Diese könnten es auch mit Wölfen aufnehmen und halten Menschen schon wegen ihrer beeindruckenden Grösse auf Distanz.

Die Schweiz ist ganz nah

Seit 25 Jahren züchtet der gebürtige Basler Ronald Guldenschuh auf den geschwungenen Hügeln oberhalb von Kiffis, genannt Blauer Berg, Lamas und Hunde. Hier, südlich von Ferrette im Elsass, fühlen sich seine Tiere sichtlich wohl. Der Hof liegt in 600 bis 800 Meter Höhe und seine 45 Hektaren Land verteilen sich auf Wald und Magerwiesen. Kleinlützel und die Schweizer Grenze sind nur wenige Kilometer entfernt.

Auch wenn der Betrieb vom Verkauf lebt, legen Guldenschuh und seine Frau, die Tierärztin Petra Mellert, grössten Wert darauf, Lamas und Hunde nur an die passenden Besitzer abzugeben. So werden die wolligen Sanftmüter nicht in Alleinhaltung verkauft. Bei den Herdenschutzhunden ist die Vermittlung noch schwieriger, würden die Züchter sie doch am liebsten nur an Käufer abgeben, die sie ihrem Ursprung gemäss einsetzen wollen und können, etwa zur Begleitung einsam grasender Herden.

Natürlich brauchen auch die Lamas geeignete Flächen. Dabei setzen die seit Jahrtausenden domestizierten Wiederkäuer dem englischen Rasen weniger zu als etwa Pferde. Schliesslich kommen die Tiere, die aus den Anden stammen, als sogenannte Schwielensohler relativ leichtfüssig daher. Mit 120 bis 150 Kilo sind die mit Kamelen verwandten Lamas vergleichsweise leicht. Schon ein Shetlandpony wiegt für gewöhnlich mehr. Die im Futter genügsamen Tiere eignen sich zum Unterhalt naturnaher Flächen.

Guldenschuh bewirbt sie aber auch als Packtiere auf Trekkingtouren, als Spielkameraden für Kinder oder als Touristenattraktion. Immer grössere Bedeutung bekommt auch ihr Einsatz für therapeutische Zwecke. Und das berühmte Spucken? Das tun sie zwar tatsächlich, für gewöhnlich aber nur untereinander und sehr selten.

Undenkbar ist es, Lamas zu essen

Undenkbar ist es unter Lamazüchtern hierzulande, Lamas für die Fleischgewinnung zu nutzen. In Frankreich ist der Verkauf von Lamafleisch ohnehin verboten. Der Grund ist einfach: Es gibt dafür keine Lebensmittelnorm.

Derzeit besteht aber ein anderes Problem. Die Tiere dürfen Frankreich zurzeit nicht verlassen, weil hier im letzten Herbst die Blauzungenkrankheit ausgebrochen ist. Das passiert zwar immer wieder einmal und Lamas wurden bisher nicht von der Krankheit befallen, die bei Rindern, Schafen und Ziegen tödlich enden kann. Es ist aber nicht sicher, ob sie das für Menschen ungefährliche Virus übertragen können.

Aber auch wenn Ronald Guldenschuh bemerkt, «die überzähligen Tiere fressen uns gerade den Betriebsgewinn weg», bewahrt der Mann mit der langen weissen Mähne, der eigentlich gelernter Kaufmann ist, sein gelassenes Lächeln.

Die ersten Jahre hiess es kämpfen

Die ersten zehn Jahre musste er kämpfen, um nicht unterzugehen, jetzt wirft den heute 67-Jährigen so leicht nichts mehr aus der Bahn. Unzählige Ideen hatte er einst. Vom Versuchsbetrieb für ökologischen Landbau bis zum Tagungs- und Selbsterfahrungsort mit Tipis und Lagerfeuerromantik reichte die Palette.

Einfach sei es bereits 1991 nicht gewesen, die ersten 24 Lamas und damals auch Alpakas aus Chile zu bekommen. Drei Jahre später kam trotzdem ein zweiter, deutlich grösserer Transport. Nach und nach spezialisierte Guldenschuh sich. Heute züchtet er sogenannte Wooly Lamas, die immer wieder Besucher nach Kiffis locken, auch ganze Schulklassen. Eine Anmeldung ist nicht unbedingt nötig, aber zu raten.

Kostenlose Führungen bei entsprechendem Wetter: So 15–17 Uhr, Tel.: 0033 389 40 33 60 www.blue-lamas.com